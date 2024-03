Plac Wolności został w końcu przebudowany. Zdaniem władz miasta miejsce ma być bardziej zielone, zachęcające do spotkań i wypoczynku. Na dzisiejszym otwarciu placu były tłumy łodzian. Z okazji otwarcia przestrzeni do godziny 17:00 można zwiedzać muzea znajdujące się przy placu bez opłat. Rewitalizacja tej części miasta kosztowała ok. 35,5 mln zł.

Plac Wolności został przebudowany / Agnieszka Wyderka / RMF FM Nowe otwarcie placu to wielkie wydarzenie dla Łodzi Plac Wolności, to właśnie w tym miejscu zaczyna się najsłynniejszy deptak w Polsce - ul. Piotrkowska. Przestrzeń - z górującym pomnikiem Tadeusza Kościuszki i widokiem na "Pietrynę" - została uporządkowana oraz obsadzona drzewami i krzewami. Nawet Kościuszko doczekał się gruntownej renowacji. Bezpłatne zwiedzanie muzeów i z przewodnikami oraz specjalna linia tramwajowa - to atrakcje na otwarcie Placu Wolności w Łodzi po przebudowie. Wiele osób korzysta z takich możliwości, a największym zainteresowaniem cieszy się Muzeum Kanału "Dętka", które mieści się pod placem. Mieszkańcy potrafią stać w kilkugodzinnych kolejkach. Muzea na Placu Wolności są do zwiedzania za darmo dziś do 17. Nie wszystko jest jednak tak pozytywne Otwarty nowy plac to też problemy dla łodzian. Mieszkańcy muszą przywyknąć do Placu Wolności w nowej odsłonie, bo od dzisiaj nie można już parkować w tym miejscu, jak dawniej. Kierowcy, którzy próbują parkować po staremu, dostają mandaty od straży miejskiej. Piesi, natomiast, nie wiedzą, gdzie mogą przechodzić przez jezdnię, gdy cały Plac Wolności jest strefą zamieszkania i nie ma wymalowanych "zebr". Przechodnie są uprzywilejowani i każdy pojazd musi im ustąpić pierwszeństwa, a przez jezdnie mogą przechodzić w dowolnym miejscu. Zobacz również: ​Implanty ślimakowe ratunkiem dla osób głuchych - nawet od urodzenia

