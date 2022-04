Archidiecezja łódzka wybuduje osiedle 10-15 domków, w których zamieszkają uchodźcy wojenni z Ukrainy. Ma ono stanąć na wyznaczonym przez miasto terenie.

Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś poinformował o zbiórce na budowę domów dla uchodźców z Ukrainy podczas niedzielnej mszy świętej, kończącej jubileusz 100-lecia archidiecezji.

W związku z wojną w Ukrainie i tym, ile osób z Ukrainy przebywa w naszym kraju, i zapewne dłuższy czas uchodźcy z Ukrainy będą u nas przebywać, chcemy postawić w Łodzi osiedle domków, w których będzie można mieszkać przez cały rok. Prowadzimy już na ten temat zaawansowane rozmowy z miastem, abyśmy mieli wydzierżawiony pod te domy teren - mówił abp Ryś.

Jak dodał duchowny, ufunduje on dwa domki, za kolejny zapłaci archidiecezja, a następne powstaną dzięki ogłoszonej w niedzielę zbiórce. Jak wskazał arcybiskup, kiedy już uchodźcy z Ukrainy będą mogli wrócić do swojej ojczyzny - domy posłużą osobom wychodzącym z bezdomności, jako domy chronione. Ale jak wiemy, tam niektóre miasta są niemal w całości zburzone, to nie będą proste, ani szybkie powroty - powiedział abp Ryś.