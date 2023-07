Wirtualna produkcja, slow motion, rozwiązania gamingowe, robot, animacja, live action, dekoracja 3D - najbardziej zaawansowane technologie filmowe zostały wykorzystane przy produkcji spotu Łodzi na 600. urodziny. Osnową filmu - jak przystało na Łódź - są nici, które prowadzą od pieczęci króla Władysława Jagiełły do współczesności.

Wideo youtube

Dziś (14 lipca) premierowo pokazano film, przygotowany na 600. urodziny Łodzi. Filmowe dziedzictwo miasta zobowiązuje, więc spot musiał być nietuzinkowy.

Tak też się stało i o Łodzi powstało krótkie wideo, stworzone przez międzynarodową ekipę filmową pod kierownictwem łódzkiego OPUS Film.

To nie było łatwe zadanie, żeby 600 lat Łodzi pokazać w kilkudziesięciu sekundach - przyznają twórcy. Wyzwaniem było także umiejętne połączenie najnowocześniejszych i różnorodnych technologii produkcji filmu oraz artystycznej wizji.

Ostatecznie powstało wideo, które nawiązuje do bogatej przeszłości miasta i wybiega w przyszłość. To jest film, który wzrusza łodzian, bo pokazuje miasto, z którego mogą być dumni.

Pomysł na ten film był taki, żeby przejść od time lapse’u, czyli wszystko dzieje się szybko, do "buuuch!" wybuchu, zatrzymania i takiego przyjrzenia się momentowi, chwili sukcesu, splendoru - opowiada reżyser Jola Kudela. Później "buch!" i lot w przyszłość. Chciałam, żeby cały pomysł merytoryczny był przeniesiony na wybór środków. Zależało mi szczególnie na oddaniu dynamiki Łodzi.

Sceny z aktorami, którzy poruszają się w zwolnionym tempie i zatrzymują się, zostały nakręcone w hali. Wszystko, co widzimy w tle, to jest zbudowana przez firmę Enginious Łódź w 3D - zdradza kulisy produkcji prezes OPUS Film - Piotr Dzięcioł. To dotyczy też Manufaktury, pokazanej w kolejnej scenie.

Ulica Piotrkowska została postarzona o około 100 lat na potrzeby filmu. Wyzwaniem było odtworzenie takiej Łodzi w 3D, która będzie wierna szczegółom - przyznaje współtwórca spotu, prezes Enginious - Piotr Kocel. Mamy nadzieję, że to się nam udało.

Łódź w pigułce na filmie można oglądać w serwisie youtube.com, szukając pod hasłem: "600 lat Łodzi". Produkcja i emisja to koszt ok. 400 tys. zł, za które zapłaciła Łódzka Organizacja Turystyczna.