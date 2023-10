Siedem dni wypełnionych m.in. projekcjami, warsztatami, a także spotkaniami z autorami oraz bohaterami reportaży telewizyjnych i audio. Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" w Muzeum Kinematografii w Łodzi zacznie się dzień po wyborach. Organizatorzy zapraszają od 16 do 22 października stacjonarnie i online od 16 do 19 października.

Od wtorku (10 października) w Monopolis czynna jest wystawa plakatów filmowych, która towarzyszy Festiwalowi Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" / Muzeum Kinematografii w Łodzi / Materiały prasowe

Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to wyjątkowe wydarzenia kulturalno-społeczne pomyślane jako przestrzeń na dyskusje o historii, współczesności i przyszłości w oparciu o filmy dokumentalne i reportaże. Stacjonarna część 33. edycji wydarzenia potrwa od 16 do 22 października, natomiast od 16 do 19 października na platformie VOD Think Film (www.thinkfilm.pl) zostaną zaprezentowane wybrane filmy z poprzednich edycji.

W programie pokazy z trzech konkursów (filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, reportaży audio), autorski przegląd frapujących dokumentów z całego świata, sekcja Dekady dokumentu, a w niej kultowa trylogia Godfreya Reggio i Philipa Glassa (Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Naqoyqatsi) oraz blok Łódzkie lęki, które zostaną zaprezentowane poprzez filmy dokumentalne i reportaże radiowe sprzed lat - by lepiej zrozumieć współczesność, warto poznać przeszłość.

Projekcjom w Muzeum Kinematografii w Łodzi towarzyszyć będą spotkania z autorami, bohaterami dokumentów oraz reportaży, dziennikarzami, autorami podcastów, naukowcami i specjalistami od tematów poruszanych w filmach. Wśród gości, z którymi będzie można się spotkać podczas Festiwalu, będą m.in.: Paweł Drozd, autor podcastu "Brzmienie Świata z Lotu Drozda", Michał Oleszczyk, krytyk filmowy oraz autor podcastu "SpoilerMatser - Podcast do słuchania po seansie" czy Dariusz Rosiak, autor podcastu "Raport o Stanie Świata".

Wręczenie nagród zaplanowano na 21 października w Monopolis. W tym samym miejscu od 10 października czynna jest wystawa plakatów filmowych, towarzysząca festiwalowi.

Strona Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu to www.czlowiekwzagrozeniu.pl.

Miejsca festiwalowe to m.in. Muzeum Kinematografii w Łodzi, Think Film i Monopolis.

Organizatorem Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" jest Muzeum Kinematografii w Łodzi. Festiwal realizowany jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Łodzi pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" i Festiwal "Kamera Akcja" tworzą sieć współpracy pod nazwą "Łódzki Festiwal Filmowy".