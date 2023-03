Jak wygląda praca lekarza w praktyce, czy się do tego nadają i na co powinni się przygotować - tego będą mogli dowiedzieć się uczniowie I LO w Łodzi, którzy będą uczestniczyli w zajęciach w szpitalu Zakonu Bonifratrów. To pierwszy w regionie medyczny program edukacyjny w szpitalu.

Dyrektorzy liceum i szpitala podpisują umowę, dotyczącą praktyk dla uczniów / Agnieszka Wyderka / RMF FM Uczniowie profilu biologiczno - chemicznego I LO im. M. Kopernika w Łodzi już w pierwszej klasie poznają pracę szpitala "na żywo i od środka", a nie tylko z seriali. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi zorganizował dla nich serię zajęć dydaktyczno - praktycznych. To pierwszy taki program w Łodzi i jeden z nielicznych w kraju. Właśnie podpisano umowę między szpitalem i szkołą w tej sprawie. Zdecydowana większość uczniów decydujących się na naukę w klasie biologiczno - chemicznej w "Koprze" robi to, aby w przyszłości dostać się na studia medyczne i zostać lekarzami. Statystycznie dokonuje tego połowa. Młodym ludziom wydaje się, że bycie lekarzem, to jest wyłącznie fantastyczna sprawa, że życie lekarza oznacza tylko czysty kitel, wysoką pensję i grono zadowolonych pacjentów - mówi dyrektor I LO w Łodzi - Marcin Chrabelski. Tymczasem to tylko jedna strona tego zawodu. Umowa ze szpitalem Bonifratrów to dla uczniów doskonała okazja, aby osobiście poznać też tę drugą, równie realną, stronę zawodu medyka. Zobaczą prawdziwą pracę szpitala oraz wejdą na oddziały, na które w normalnych warunkach wejść, by nie mogli - dodaje dyrektor. Uczniowie "jedynki" przyjrzą się pracy lekarzy i personelu na oddziałach: chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej i okulistyki. Poznają profile pacjentów leczonych na poszczególnych oddziałach, czyli dowiedzą się, jakie grupy schorzeń się w nich leczy. Przygotowano dla nich spotkania z lekarzami, podczas których dowiedzą się m.in., dlaczego warto być lekarzem danej specjalności. Licealiści poznają także ogólne zasady funkcjonowania placówek medycznych. Przewidziano dla nich też wykład o prawnych uwarunkowaniach pracy lekarza i całego szpitala. Uczniowie podzieleni na grupy Uczniowie podzieleni zostaną na małe sześcioosobowe grupy i spędzą w szpitalu dwie godziny tygodniowo. Rzecz jasna, uczniowie będą pełnić wyłącznie rolę obserwatorów. Z jednej strony chodzi o to, że praca w małych grupach jest wydajniejsza dla uczestników, z drugiej - małe grupy nie zdezorganizują normalnej pracy szpitala - tłumaczy dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi - dr Mateusz Kuzdak. Dzięki programowi chcemy przybliżyć codzienność zawodową lekarzy, a przede wszystkim uświadomić, że nadrzędnym celem naszej pracy jest dobro pacjenta. Medycy trzymają kciuki za to, żeby młodzi ludzie jednak złapali "bakcyla" w czasie praktyk w szpitalu i żeby świadomie zdecydowali o wyborze zawodu lekarza. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu. Zobacz również: Na ulicach Łodzi będzie czyściej

