Jeden z najstarszych w Polsce teatrów lalkowych - łódzki Pinokio działający od 1945 roku - przenosi się do supernowoczesnych wnętrz Wigencji w Łodzi. Od soboty jego siedzibą będą wnętrza dawnej fabryki na tyłach popularnego w całej Polsce Off Piotrkowska. Rewitalizacja i dostosowanie tej przestrzeni do potrzeb teatru kosztowało 42 mln złotych.

Nowa siedziba Teatru Pinokio w Łodzi - dawna fabryka Wigencja / lodz.pl / Materiały prasowe Wigencja to sztandarowa inwestycja rewitalizacji Łodzi. Od soboty w murach dawnej fabryki gospodarzem będzie legendarny teatr lalkowy - Pinokio. Poza salami teatralnymi, będzie to jedno z najważniejszych miejsc na ogólnopolskiej mapie edukacji kulturalnej, rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży. Wigencja będzie także miejscem spotkań, warsztatów i różnorodnych kreatywnych działań dla wszystkich pokoleń łodzian. Rewitalizacja i dostosowanie tej przestrzeni kosztowało 42 miliony złotych. 1 kwietnia - i nie będzie to Prima Aprilis - na wesoło będzie można poznać Wigencję w czasie zorganizowanych spacerów. Będzie można zajrzeć do wszystkich teatralnych zakamarków. Spacery ruszą 1 i 2 kwietnia od godziny 10.00. Wstęp wolny. Ta forma spędzenia wolnego czasu szczególnie może zainteresować całe rodziny. Dostępna będzie m.in. specjalna ścianka z monidłem, zapraszająca do robienia zdjęć. Nieocenionymi przewodnikami staną się pracownicy teatru. Pierwszy kwietniowy weekend to zwiedzanie nowego Teatru Pinokio oraz spektakl otwarcia / lodz.pl / Materiały prasowe 2 kwietnia o g. 12.00 widzowie zobaczą jeden z najciekawszych spektakli teatralnych dla starszych dzieci "Mój cień jest różowy". To przedstawienie jest fantastyczne pod względem wizualnym. Aktorzy snują opowieść o chłopcu, który jako jedyny w całym bajkowym świecie ma cień w kolorze różowym i jest po prostu inny. Będzie to pierwszy spektakl w nowej siedzibie teatru. Każdy widz obecny na tym przedstawieniu otrzyma specjalny certyfikat pamiątkowy mówiący, że był na nim obecny. 2 kwietnia także będzie można zwiedzać wnętrza Wigencji i teatru. Dodatkowo w niedzielę będzie można stać się... jednorożcem. Przed nową siedzibą Pinokia (a w razie niepogody - w dużym foyer) przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi na widzów i ich telefony oraz aparaty fotograficzne będzie czekał stand z grafiką ze spektaklu "Mój cień jest różowy", w formie monidła. Po spektaklu, ok.13.30 aktorzy z lalkami będą czekać na wszystkich chętnych do pamiątkowego zdjęcia. Wydarzenia związane z uruchomieniem Wigencji i nowej siedziby Teatru Pinokio będą trwały do końca roku. Już teraz wiadomo, że odbędą się dwa pikniki rodzinno-sąsiedzkie zaplanowane na 5 i 12 maja. Z kolei Międzynarodowy Festiwal Teatralny Karuzela dla dzieci ruszy w Wigencji w czerwcu. Od 11 do 17 czerwca widzów czekają pokazy spektakli, działania performatywne, warsztaty edukacyjne, spotkania dyskusyjne, koncerty oraz liczne imprezy towarzyszące. Wrzesień przyniesie widzom premiery, które 30 września rozpoczną jesienny sezon teatralny. Zobacz również: Ministrowie "Bukaresztańskiej Dziewiątki" w Łodzi. Będą utrudnienia drogowe

