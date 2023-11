Osiedle Kurczaki w Łodzi - bez połączenia tramwajowego. Tak będzie przez dwa dni (29 i 30 listopada), bo MPK musi w trybie pilnym zrobić remont torowiska, które jest w fatalnym stanie. Łodzianie nie kryją zaskoczenia i niezadowolenia z takiego rozwiązania.

Przystanek tramwajowy na osiedlu Kurczaki w Łodzi o poranku w środę / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Przez najbliższe dwa dni (29 i 30 listopada) tramwaje nie pojadą na łódzkie osiedle Kurczaki. Dziś rozpoczęła się naprawa torowiska na ul. Rzgowskiej.

Łodzianie są zaskoczeni takimi nagłymi zmianami w rozkładzie komunikacji miejskiej. Zdążyłam zauważyć, że nie jeżdżą tramwaje - mówi młoda kobieta. Jestem zadziwiona, bo to się stało z dnia na dzień i teraz nie wiem, jak zaplanować sobie dzień.

Kobieta dodaje, że te nagłe zmiany najbardziej dokuczliwe są rano, gdy jedzie się do pracy, a dzieci - do przedszkoli lub szkół.

W ogóle kiepsko - kwituje tę sytuację emeryt. Szedłem właśnie na tramwaj, a pani mi mówi, że nie ma. Nie ma nic i nie wiadomo, jak teraz jechać.

W czasie naprawy torowiska na ulicy Rzgowskiej jeżdżą autobusy zastępcze. Trzeba jeździć autobusami, tymi trzema, bo innego wyjścia nie ma - zauważa inna łodzianka.

Zły stan techniczny torowiska znany jest nie od dziś. Planowana jest jego przebudowa od Broniewskiego do Kurczaków i właśnie kończą się prace nad dokumentacją potrzebną do remontu.

Jednak zanim rozpocznie się ta kompleksowa przebudowa, torowcy MPK-Łódź doraźnie naprawiają tory. Ostatnie mrozy spowodowały awarię torowiska na ul. Rzgowskiej i teraz konieczna jest natychmiastowa interwencja.

Naprawa wykonywana jest w trybie pilnym, a prace mają potrwać dziś i jutro. Ruch ma być niezwłocznie przywrócony po usunięciu usterek.

Zastępcza komunikacja autobusowa

W zastępstwie tramwajów po ul. Rzgowskiej (oprócz linii 52, 56, 62, 63, 70 i 75 które zwykle kursują), wydłużona została linia 57 do krańcówki Komorniki. Dodatkowo uruchomiona jest autobusowa linia zastępcza T3 na trasie: Pl. Niepodległości - Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, Św. Wojciecha, Rzgowska, Broniewskiego, Rondo Insurekcji Kościuszkowskiej, Broniewskiego, Rzgowska - Pl. Niepodległości.

Tramwaje linii 3 jeżdżą od ul. Piotrkowskiej Centrum na Widzew; linii 19 od Placu Niepodległości do ronda Lotników Lwowskich, gdzie zawracają. Linia numer 16 kursuje z Teofilowa do ronda Lotników Lwowskich, a dalej - ulicami: Pabianicką i Piotrkowską do Piotrkowskiej Centrum.