Moda, suplementy, trofea... Na wystawie, którą prezentuje Orientarium ZOO Łódź można zobaczyć, w jak wielu dziedzinach wykorzystywane jest cierpienie zwierząt. Goście dowiedzą się czego unikać, by nie przykładać ręki do krwawego procederu.

Wystawa edukacyjna w Orientarium Łódź / lodz.pl / Materiały prasowe

W Orientarium ZOO Łódź przez najbliższy miesiąc można oglądać niezwykłą wystawę: "Czy chcesz mieć krew na rękach?". Można z niej dowiedzieć się, w jak wielu miejscach naszego codziennego życia pojawiają się produkty związane z cierpieniem zwierząt.

Czy to moda, kuchnia czy branża beauty - w każdej z tych dziedzin można dokonywać właściwych wyborów i nie przyczyniać się do wymierania zagrożonych gatunków. Na wystawie można dowiedzieć się m.in. że w ciągu minionych 10 lat liczebność populacji słoni spadła o 62 procent.

To wina kłusownictwa i polowania na słonie, tylko po to, by pozyskać "białe złoto" - czyli sproszkowaną kość słoniową, wykorzystywaną do produkcji biżuterii - mówi kierownik działu edukacji Orientarium ZOO Łódź - Michał Gołędowski.

Edukacja i współpraca

Pomysł na wystawę powstał w czeskim Ogrodzie Zoologicznym w Ostrawie, we współpracy z fundacją Kukang i ZOO w Ołomuńcu. W trakcie niedawnego zjazdu polskich, czeskich i słowackich ogrodów zoologicznych, łódzki ogród został zaproszony do współpracy i jako pierwszy w Polsce może pokazać swoim gościom ten niesamowity projekt.

Rolą ogrodów zoologicznych jest m.in. edukacja. Dzięki tej wystawie możemy unaocznić przyczyny wymierania dzikich zwierząt - dodaje Gołędowski. Plansze, które pojawiają się na wystawie są bardzo sugestywne i mocne. Warto zobaczyć, w jakich dziedzinach możemy dokonywać świadomych wyborów i gdzie nadal mamy jeszcze dużo do zrobienia - dodał.

Plansze grozy

Na wystawie prezentowane są 23 plansze, z których dowiemy się o ptakach, które w rejonie Morza Śródziemnego są odławiane po to, by trafić na talerze turystów. W ten sposób rocznie ginie prawie milion ptaków.

Zobaczymy też fotografie wykonanych ze zwierząt upominków. Jak mówią autorzy prac, całe populacje zwierząt musiały zginąć, by takie upominki mogły potem kurzyć się na półkach.

Wystawa w Orientarium ZOO Łódź potrwa do 19 maja.