"Tak naprawdę nie ma takich słów, którymi można byłoby oddać tę bezustanną wdzięczność każdego dnia wobec lekarzy, którzy uratowali życie i zdrowie naszych dzieci (...)" - mówi Jerzy Struk, rodzic dziecka uratowanego dzięki specjalistom z Instytutu Kardiologii i Kardiochirurgii "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, a także założyciel zespołu "Arete". W najbliższą niedzielę w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II ST. im. H. Wieniawskiego w Łodzi odbędzie się koncert charytatywny "Mamy Serce dla Serca", podczas którego wystąpi "Arete".

Charytatywny koncert "Mamy Serce dla Serca" odbędzie się w w najbliższą niedzielę, 25 września (początek o godz. 12), w łódzkiej szkole muzycznej przy ul. Sosnowej 9. Udział w koncercie jest bezpłatny, konieczne jest jednak dokonanie rezerwacji - aby to zrobić kliknij TUTAJ .

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi "Mamy serce", a także zespół "Arete".

Kto wystąpi w trakcie koncertu?

Naszym celem jest obdarowywanie mnóstwem radości i pomoc małym wojownikom z wyjątkowymi serduszkami leczonymi w ICZMP w Łodzi w walce o ich zdrowie. Wraz z zespołem Arete chcemy okazać wdzięczność dla pracy wybitnych i wspaniałych lekarzy o wielkim sercu i całego personelu, który każdego dnia walczy o uratowanie i zdrowie małych dzieci. Tym bardziej teraz w czasie przemocy, którą przynosi dramat wojny chcemy mówić o świecie, w którym walczy się o każde życie, każde serduszko, każdy oddech największych skarbów świata - dzieci! - informują organizatorzy.

Jak podkreślają, koncert charytatywny jest związany z obchodzonym w ostatnią niedzielę września Światowym Dniem Serca.

W trakcie koncertu wystąpi zespół "Arete".

Tworzą go poznańscy artyści wykonujący autorską piosenkę literacką, którą przeplatają z elementami bluesa, jazzu czy flamenco, a ostatnio również poetyckiego rocka, bo tego, co w duszy gra nie można zamknąć w sztywnych i ustalonych gatunkach. Do tej pory artyści nagrali 8 płyt - informują organizatorzy koncertu.

Zespół powstał w 2010 roku z inicjatywy Jerzego Struka, przy okazji promocji autorskiego tomiku poezji "Miłości trzeba się uczyć!". Jerzy Struk to ojciec dziecka uratowanego dzięki specjalistom z łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki.

"Nie ma takich słów"

Tak naprawdę nie ma takich słów, którymi można byłoby oddać tę bezustanną wdzięczność każdego dnia wobec lekarzy, którzy uratowali życie i zdrowie naszych dzieci a równocześnie są to niezwykli ludzie o niezwykłych sercach pełnych miłości, czułości i empatycznej wrażliwości - mówi Jerzy Struk.

Założyciel "Arete" chce w ten artystyczny sposób podziękować medykom z ICZMP za "naprawienie serca" swojego dziecka.

Cytat Impulsem do zainicjowania tego projektu była przede wszystkim wdzięczność dla pracy wybitnych i wspaniałych lekarzy o wielkim sercu i całego personelu, który każdego dnia walczy o uratowanie i zdrowie małych dzieci wspaniałych księżniczek i małych wojowników. Osobiście naprawili oni serduszko i mojej księżniczce. Jestem wdzięczny cudownym pani prof. Jadwidze Moll, panu prof. Jackowi Mollowi a także pani dr Katarzynie Ostrowskiej, dr. Markowi Kopali, dr. Piotrowi Kaźmierczakowi i całemu wspaniałemu personelowi - mówi Jerzy Struk.

Napisał on wiersze, do których skomponował melodie i stworzył muzykę wraz z multiinstrumentalistą Grzegorzem Kopalą, autorem aranżacji. W ten sposób powstała wyjątkowa książeczka z tymi utworami i płytą "Mamy Serce dla Serca", wspomagająca działania Fundacja "Mamy Serce". Trzeba wspierać takich ludzi i ze wszech miar mówić o tym jak wiele dobra czynią dla innych - dodaje.

Jak mówi założyciel zespołu, "nasze utwory to czuły bilet do krainy łagodności, wzbogacony olbrzymią dawką muzycznego optymizmu, z energetycznym brzmieniem okraszonym specjalną aranżacją skrzypiec i muzycznym pulsem".

Do projektu oprócz przyjaciół z zespołu zaprosiłem małżeństwo znanych artystów Julię Rosińską i Grzegorza Kopalę, który nie tylko śpiewa gościnnie na płycie, lecz również jest współautorem muzyki i aranżacji do wszystkich kompozycji jak również realizatorem nagrań. Na skrzypcach zagrała współzałożycielka Arete Agnieszka Kargulewicz, a zaśpiewały Marta Duchant i Katarzyna Kasprzak - wymienia Jerzy Struk.

Autorką wszystkich ilustracji oraz opracowania graficznego jest artystka Danuta Kobylacka.

Zespół gra i koncertuje od lat i ma już spore osiągnięcia. Za nami kilkaset koncertów i występów na znanych scenach koncertowych m.in. w Filharmonii Poznańskiej, Sali Ziemi czy w słynnej Piwnicy pod Baranami - mówi założyciel zespołu. Jak jednak dodaje, "najnowszą propozycją przynoszącą nam olbrzymią i szczególną satysfakcję jest projekt dla dzieci i rodziców "Mamy Serce dla serca!".