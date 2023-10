Ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych wyjątkowej rozrywki, niezauważalnej nauki i niczym nieskrępowanego zachwytu - to Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 w Łodzi. To jedyne takie miejsce w Europie! Zagracie tu w gry sprzed 30 lat i w wirtualnej rzeczywistości przeniesiecie się do studia Papcia Chmiela. Nawet pokój zagadek jest inny, niż znacie.

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź - dziś otwiera swoje drzwi dla odwiedzajacych / lodz.pl / Materiały prasowe Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 Łódź zostanie otwarte dziś (6 października) o godz. 17.00. W Centrum będzie można zagrać w grę o tworzeniu gier wideo, osadzoną w świecie znanym z "Wiedźmin 3: Dziki Gon". Korzystając z przykładów dzieł polskich twórców komiksowych, centrum prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z komiksem jako medium, a zarazem bogactwo twórczości i stylów naszych rodzimych autorów, zarówno historycznych, jak i tworzących współcześnie. Otwarciu Centrum towarzyszyć będzie premiera antologii tekstów "Wokół narracji interaktywnej", w której o specyfice opowieści w grach piszą ich twórcy, ale też dziennikarze i naukowcy. To pokazuje, że różnych ludzi łączy przekonanie, że gry to coś więcej, niż tylko rozrywka. Uroczystość otwarcia zostanie uświetniona także wernisażem wystawy "Grzegorz Rosiński w ilustracji", na którą złoży się ponad 400 rysunków, grafik i obrazów. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog. Oprócz reprodukcji prac znajduje się w nim tekst Wojciecha Birka - znawcy twórczości Grzegorza Rosińskiego oraz tłumacza komiksów z serii Thorgal. Obie publikacje są do nabycia w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz podczas Festiwalu Komiksu i Gier na stoisku EC1 Łódź. W Centrum Nauki i Techniki EC1 pokazane zostaną prace znakomitego twórcy komiksów dla dzieci - Piotra Nowackiego. To wystawa "Nieustraszony twórca kadrów". Ekspozycja jest dość nietypowa, bo od początku do końca przeznaczona jest dla najmłodszych. Ma za zadanie nie tylko zaprezentować komiksy (te dla dziecięcych czytelników), ale pokazać też, w jaki sposób opowieści obrazkowe potrafią bawić i uczyć. Przypomniane zostaną komiksy rysowane przez Nowackiego m.in. serie: Miś Zbyś, OM, Smoczek Loczek, Tim i Miki, W koronie, Yerp, Moe, czy Nieustraszeni Łowcy Strachów. Dzieci będą mogły zwiedzać wystawę (i bawić się) samemu, ale również miło spędzić czas z rodzicami czy opiekunami. Wystawy: "Grzegorz Rosiński w ilustracji" Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź; ul. Targowa 1/3; "Nieustraszony Twórca Kadrów - wystawa komiksów Piotra Nowackiego" Centrum Nauki i Techniki EC1; ul. Targowa 1/3. Zobacz również: Agresywny mężczyzna z nożem w biurze senatora

