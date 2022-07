Od października będzie można płacić Kartą Łodzianina za parkowanie w mieście. Właśnie trwają prace nad rozszerzeniem funkcjonalności karty miejskiej. Taką opłatę będzie można wnieść także wykorzystując aplikację.

Kartą Łodzianina będzie można płacić za parkowanie w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Rozpoczęły się prace nad integracją Karty Łodzianina z nowym Systemem Płatnego Parkowania w Łodzi, który zostanie uruchomiony w październiku. Za pomocą karty lub aplikacji będzie można wnieść opłatę parkingową bez żmudnego wpisywania numeru rejestracyjnego auta. Numer rejestracyjny będzie można dopisać do swojej karty raz i korzystać bez ograniczeń.

1 września 2022 r. - ważna data

Dodatkowo, 1 września ruszy nowa wersja aplikacji mobilnej Karty Łodzianina. Aplikacja uzyska bardziej przejrzysty wygląd, intuicyjną możliwość przełączania się pomiędzy członkami rodziny i łatwiejszy dostęp do informacji o zniżkach oraz dodatkowych funkcjach aplikacji.

Już teraz w ramach mobilnej Karty Łodzianina można w łatwy sposób kupić łódzką migawkę z 20-procentową zniżką. Trwają prace, żeby można było prosto i szybko kupować bilety zniżkowe do łódzkich instytucji kultury i miejsc rozrywki.

Projekt Karty Łodzianina realizują: Łódzka Organizacja Turystyczna, firma technologiczna QB S.C. oraz Urząd Miasta Łodzi. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 275,5 tys. osób, które mogą korzystać z ofert zniżkowych i specjalnych w 205 instytucjach miejskich i firmach prywatnych.

Z Kartą Łodzianina do autobusu i zoo

W tym roku największą popularnością cieszą się zniżki na bilety miesięczne komunikacji miejskiej (ponad 108 tys. użyć), zniżki do ZOO Orientarium Łódź (35 tys. użyć) i do Aquaparku "Fala" (ponad 11 tys. użyć).

Więcej informacji o Karcie Łodzianina można znaleźć na stronie www.kartalodzianina.pl. Osoby zainteresowane założeniem konta w systemie mogą to zrobić online lub w jednym z licznych punktów na terenie Łodzi. Centrum Obsługi Karty Łodzianina przy ul. Piotrkowskiej 87 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, a w soboty od 10 do 16.