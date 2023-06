Ponad 2500 fanów uniwersum Wiedźmina spotkało się w weekend w Łodzi, by wspólnie celebrować nadchodzącą premierę trzeciego sezonu serialu o Geralcie z Rivii. W wydarzeniu wzięły udział gwiazdy produkcji Netflixa - Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan i Joey Batey.

Wiedźmin Fest przyciągnął do Łodzi nie tylko fanów z Polski, ale też m.in. z Niemiec, Rumunii, Czech, Słowacji, Węgier i Hiszpanii. Wśród uczestników wydarzenia byli zarówno ci, którzy są miłośnikami książek Andrzeja Sapkowskiego i tworzonych na ich podstawie produkcji, jak również osoby, które dopiero rozpoczynają odkrywanie tego uniwersum.

Zebrani w rodzinnym mieście Andrzeja Sapkowskiego fani Geralta z Rivii mogli jako pierwi na świecie obejrzeć dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu “Wiedźmina". Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie już 29 czerwca, a druga - 27 lipca.

Wiedźmin Fest odwiedziły gwiazdy serialu Netflixa - Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan i Joey Batey, które spotkały się z fanami podczas sesji Q&A. Wielu osobom udało się zdobyć ich autografy.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił również twórca uniwersum - Andrzej Sapkowski, a także producent wykonawczy serialu - Tomasz Bagiński. Atrakcją był też koncert zespołu Percival Schuttenbach, który współtworzył ścieżkę dźwiękową do trzeciego sezonu serialu.

Trzeci sezon "Wiedźmina" to ostatni, w którym w głównego bohatera wciela się Henry Cavill. Już wiadomo, że jego następcą będzie Liam Hemsworth.

Cavill nawiązał do swojej wizyty w Polsce we wpisie zamieszczonym na Instagramie. Podziękował fanom za ciepłe przyjęcie go w naszym kraju. "Bardzo to doceniam" - podkreślił.