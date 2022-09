Już w niedzielę w łódzkim Monopolis przekonamy się, kto wygra finał polskiej edycji "The Look Of the Year", czyli najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu modelingowego na świecie. Dzięki marce Top Secret impreza, która była początkiem karier takich ikon mody jak Cindy Crawford, Gisele Bundchen czy Kasia Smutniak, będzie mieć w tym roku zupełnie nowy, wyjątkowy wymiar. W pokazie kolekcji nowej marki na wybiegu zobaczymy podopiecznych fundacji Happy Kids - dzieciaki z Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez organizację.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zwycięzcy polskiej edycji będą reprezentować nasz kraj w światowym finale konkursu. "The Look Of the Year" to wielkie święto mody. Podczas niedzielnego wydarzenia 16 finalistów zaprezentuje kolekcje najbardziej cenionych projektantów i największych marek odzieżowych. W tym roku swoje premierowe kolekcje pokażą: Mariusz Przybylski, Viola Piekut, Lidia Kalita, Diana Walkiewicz, Paweł Kazmierski, a także PAWO i Male Me oraz Top Secret - marka odpowiedzialna i aktywna społecznie. Na wybiegu modelom i modelkom towarzyszyć będą dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez łódzką Fundację Happy Kids.

Marka od wielu lat udowadnia, że można połączyć tworzenie nowoczesnej mody trafiającej do milionów odbiorców, pozwalającej jednocześnie w niebanalny sposób wyrazić siebie, z byciem marką odpowiedzialną społecznie. Od wielu lat jest partnerem fundacji Happy Kids.

Udział podopiecznych Fundacji w pokazie nowej kolekcji Top Secret podczas finałowej gali konkursu "The Look of the Year" ma wymiar symboliczny.

Chcemy zwrócić uwagę wszystkich, na to, co robi Fundacja Happy Kids - nie tylko na jej bieżące inicjatywy, ale przede wszystkim na fantastyczną misję organizacji. Jest nią promowanie rodzicielstwa zastępczego jako potrzebnej alternatywy dla "tradycyjnej" formy pieczy zastępczej - instytucjonalnych domów dziecka. Prowadząc rodzinne domy dziecka, Fundacja wypracowała standard pieczy zastępczej, który daje osieroconym dzieciom warunki rozwoju, najbardziej zbliżone do tych, które występują w rodzinach biologicznych - zaznaczył Łukasz Klemczak, dyrektor marketingu marki Top Secret.

Finałowa gala konkursu "The Look of the Year 2022" odbędzie się już 18 września w łódzkim Monopolis. Start wydarzenia o godzinie 18.00.