Fatalna pomyłka w prosektorium. Zamiast szczątków żołnierza wydali inne ciało

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Do poważnej pomyłki doszło w jednym z prosektoriów na terenie woj. łódzkiego. Pracownicy prywatnej firmy wydali niewłaściwe ciało - zamiast szczątków żołnierza, które miały zostać pochowane, przekazano zwłoki mężczyzny zabezpieczone wcześniej na potrzeby innego postępowania. Sprawą zajęła się prokuratura.

Do poważnej pomyłki doszło w jednym z prosektoriów na terenie woj. łódzkiego

Do poważnej pomyłki doszło w jednym z prosektoriów na terenie woj. łódzkiego / Shutterstock

Dwa postępowania, jedno prosektorium

Sprawa ma związek z dwoma niezależnymi postępowaniami prowadzonymi przez prokuratury w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach.

Prokuratura rejonowa w Rawie Mazowieckiej nadzorowała śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. W ramach tego postępowania prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok - ciało następnie zostało zdeponowane w prosektorium należącym do prywatnej firmy.

W tym samym miejscu przechowywano również szczątki ludzkie znalezione w związku z odrębnym postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę rejonową w Skierniewicach. Należały one najprawdopodobniej do żołnierza z okresu I lub II wojny światowej.

Pracownicy prosektorium pomylili zwłoki

Skierniewicka prokuratura wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza. Wtedy doszło do pomyłki.

Pracownicy firmy popełnili błąd i zamiast wydać szczątki wskazanego żołnierza, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej – przekazał Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, cytowany przez portal lodz.tvp.pl.

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok

Po ujawnieniu pomyłki prokuratura rejonowa w Rawie Mazowieckiej wszczęła dochodzenie w kierunku znieważenia zwłok. Ma ona ustalić dokładne okoliczności zdarzenia oraz to, w jaki sposób doszło do wydania niewłaściwego ciała. Na razie nie ma informacji dotyczących odpowiedzialności konkretnych osób.