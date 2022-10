Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, w 100-lecie urodzin Aliny Margolis-Edelman, przygotowało interaktywną wystawę inspirowaną jej życiorysem - „Elementarz empatii”. Przeznaczona jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ekspozycja zostanie otwarta w sobotę.

Z inicjatywy Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, rok 2022 jest w Łodzi poświęcony Alinie Margolis-Edelman - lekarce i działaczce społecznej, żonie Marka Edelmana. Z tej okazji zaplanowano sporo wydarzeń, wśród nich wystawę "Elementarz empatii", która powstała z inspiracji życiorysem patronki. Zostanie ona otwarta w sobotę o godz. 16.00

Interaktywna ekspozycja jest zaproszeniem dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat i ich rodziców do wspólnej zabawy, refleksji i dialogu wokół tematu empatii.

Wystawa będzie składać się z dwóch części, m.in. biograficznej, na której w sposób nietypowy, bo mocno wizualny i kolażowy, chcemy opowiedzieć dzieciom o tej niezwykłej postaci. Uczyniłyśmy ją superbohaterką, która dokonała niezwykłych rzeczy, jeśli chodzi o pomoc innym. Druga część ma być przestrzenią zabawy. Chcemy tam zadać pytanie, o naturalną moc, którą posiada każdy z nas - o empatię - mówi współautorka wystawy Anna Mrozińska-Szmajda.

Autorką ilustracji do pierwszej części wystawy, która opowiada o superbohaterce – Alinie Margolis-Edelman, jest Aleksandra Cieślak. Druga część to wyjątkowy plac zabaw, na którym będzie można zbadać moc empatii.

Wystawa jest zaproszeniem do przyglądania się sobie i swoim emocjom oraz do zadawania pytań o postawy empatyczne: wobec tych, o których myślimy "inni", wobec zwierząt i natury. Stanowi także inspirację do zabawy i refleksji na temat empatii w domu, na placu zabaw, ulicy, w lesie, w mieście i na wsi.

Od niedzieli wystawa będzie czynna w godzinach pracy Centrum. Natomiast w weekend jej otwarcia zaplanowano także warsztaty rodzinne oraz galę wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, przyznawanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę osobom i organizacjom zasłużonym w działalności na rzecz pomocy dzieciom.

Żona Marka Edelmana - zasłużona lekarka i działaczka społeczna

Żona Marka Edelmana - Alina Margolis - to zasłużona lekarka pediatra i działaczka społeczna. Urodziła się w Łodzi 18 kwietnia 1922 r. w rodzinie społecznie zaangażowanych lekarzy. Jako dziecko pojawiła się na kartach "Elementarza" - jej rodzice przyjaźnili się z Marianem Falskim. To ona była bohaterką słynnego zdania "Ala ma Asa", dlatego swoje wspomnienia wydane w latach 90. XX wieku zatytułowała "Ala z elementarza".

W czasie II wojny światowej Margolis przebywała w warszawskim getcie, gdzie uczestniczyła w powstaniu. Brała też udział w Powstaniu Warszawskim - jako pielęgniarka. Po wojnie została lekarzem pediatrą, m.in. pracowała w II Klinice Pediatrycznej w Łodzi. Opiekowała się dziećmi chorymi na cukrzycę, założyła także poradnię dla dzieci z chorobami nerek oraz ośrodek leczenia cukrzycy dziecięcej w Rabce.

Po wydarzeniach marcowych wyjechała do Francji. Pracowała m.in. dla organizacji Lekarze bez Granic i Lekarze Świata. Pracowała na statkach-szpitalach, wyławiających na morzu uciekinierów z komunistycznego Wietnamu, pomagała chorym w Salwadorze, Czadzie, Afganistanie. Podczas wojny domowej w Bośni i Hercegowinie współtworzyła m.in. ośrodek wsparcia dla ofiar gwałtów.

W latach 80. była współzałożycielką francusko-polskiego stowarzyszenia SOS Aide aux Malades Polonais (Pomoc Chorym w Polsce), zajmującego się leczeniem za granicą chorych Polaków. W stanie wojennym organizowała leki i pomoc potrzebującym.

W 1991 r. założyła Fundację "Dzieci Niczyje" (obecnie "Dajemy Dzieciom Siłę"), której celem jest zapewnienie najmłodszym bezpiecznego dzieciństwa, poszanowania ich godności oraz respektowania ich praw.

Zmarła 23 marca 2008 roku w Paryżu.