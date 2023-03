Dzikie, nowoczesne, poetyckie i niepokorne - takie są "Dziady" Adama Mickiewicza w adaptacji i reżyserii Adama Sroki. Po 40 latach spektakl wraca na łódzką scenę do Teatru im. Jaracza.

Plakat do przedstawienia "Dziady" w reżyserii Adama Sroki w Teatrze Jaracza w Łodzi / Aneta Kosin / Materiały prasowe

Po blisko 40 latach łódzka publiczność zobaczy na rodzimej scenie I, II i IV część arcydramatu narodowego wieszcza. Premiera "Dziadów" w reżyserii Adama Sroki zaplanowana jest na sobotę (11 marca) o 19.00 na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Z dziełem Mickiewicza mierzyli się najwybitniejsi twórcy polskiego teatru - Stanisław Wyspiański, Leon Schiller, Jerzy Grotowski, Kazimierz Dejmek, Konrad Swinarski - by wymienić tylko tych pięciu z licznej grupy znakomitych artystów, którzy odkryli w tekście wieszcza sens istotny dla zrozumienia, otaczającego ich świata.

Wyrastające z doświadczenia rozbiorów Polski, wyrażające je w niezwykle nośnej artystycznej formie - "Dziady" - to także opowieść o człowieku. Jego

namiętnościach, zwątpieniach, duszy, utarczkach ze światem i sobą samym.

"Młode Dziady" czyli część I, II i IV opowiadają o grupie idealistów, o "młodych czarodziejach". Jeden z nich, Gustaw, przeżywa na nowo swoją miłość absolutną już po śmierci, bo zbuntował się przeciwko życiu i światu - zapowiada reżyser przedstawienia Adam Sroka. Zapraszamy widzów do tej podróży duchowej z niezwykłym Gustawem - marzycielem, artystą.



W głównej roli - Gustawa występuje gościnnie Ksawery Szlenkier - aktor znany szerokiej publiczności ze światowego hitu, serialu "Into the Night". W postać Starca wcielił się Andrzej Wichrowski.

Na scenie zobaczymy także Dorotę Kiełkowicz, Annę Sarnę, Roberta Latuska, Radosława Osypiuka, Karola Puciatego, Marcina Włodarskiego oraz gościnnie Aleksandrę Posielężną, Elizę Sondaj, Szymona Rzącę i debiutujące studentki łódzkiej Szkoły Filmowej: Sarę Lityńską i Klaudię Kuźmińską.

Chociaż w 2023 roku mija 200 lat od napisania przez Mickiewicza drugiej i czwartej części "Dziadów", tekst nadal jest aktualny i nieustannie reinterpretowany. Sroka w swoim odczytaniu osadził akcję w głowie głównego bohatera, kreując tym samym swoisty teatr wyobraźni.

Dramat zyskał dźwiękowo-muzyczny wymiar, a jego bohaterów widzimy we współczesności, co podkreśla nowoczesna scenografia i kostiumy, zaprojektowane przez Magdalenę Kut. W spektaklu nie zabraknie także muzyki skomponowanej przez Marcina Pospieszalskiego.

Co ciekawe, w następnym sezonie teatralnym Adam Sroka ma wyreżyserować III część Dziadów. III część tego dramatu, najbardziej znana, wymaga osobnego potraktowania, dlatego też postanowiliśmy, że powstanie drugi spektakl, który idealnie wpisze się w nadchodzący jubileusz 135-lecia naszej sceny - mówi dyrektor Teatru im. Jaracza w Łodzi -Michał Chorosiński.



"Dziady" cz. I, II i IV w reżyserii Adama Sroki premierowo na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w sobotę (11 marca) o godzinie 19.00.

Kolejne spektakle zaplanowano 12, 14 marca i 20, 21, 23 kwietnia także o godzinie 19.00. Bilety dostępne w kasie i na stronie internetowej teatru.