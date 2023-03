Michalina i Aleksander już dziś będą spali we własnych łóżeczkach, a Dominika i Tymoteusz wkrótce do nich dołączą, choć na razie zostają w szpitalu. - To ogromny sukces lekarzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzieci są zdrowe i bez komplikacji wynikających z wczesnego urodzenia.

Łódzkie czworaczki / Archiwum prywatne państwa Żubert / Pierwszych dwoje dzieci z czworga łódzkich czworaczków dziś opuściło szpital Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Maluchy są zdrowe, radosne i na pewno będą dawały w kość rodzicom. Teraz jednak poczwórna mama i tata są przeszczęśliwi, że już mogą zabrać je do domu. Łódzkie czworaczki przyszły na świat pod koniec stycznia, w 30. tygodniu ciąży. Na początku rodzice byli przygotowani tylko na bliźnięta. Planowaliśmy jedno dziecko, może bliźniaki, bo w rodzinie też były bliźnięta, ale czwórka, to naprawdę był dla nas szok - przyznaje pogodnie mama czworaczków Iga Żubert. Dziś zabieramy dwójkę i nie możemy się odczekać, kiedy następne nasze pociechy wyjdą ze szpitala. Szczęśliwy tata czworaczków uważa, że dobrze wykorzystał tygodnie spędzone w szpitalu przy czuwaniu nad dziećmi i pielęgnowaniu ich pod okiem lekarzy, położnych i pielęgniarek. Teraz w domu wszystko powinno pójść gładko. Najwięcej przygotowań wymagał pokój dzieci - opowiada Dominik Żubert. Mamy już gotowe cztery łóżeczka i żartujemy sobie, że to wygląda podobnie, jak na oddziale w szpitalu. Jest też przewijak i zapas pieluch na miesiąc - mówi z uśmiechem tata. Opieka nad czworgiem małych dzieci jednocześnie to będzie wyzwanie. Rodzice mogą liczyć na pomoc dziadków, rodziny, przyjaciół, a nawet bliskich sąsiadów. Czworaczki tuż po narodzinach / Archiwum prywatne państwa Żubert / Mile będzie widziana także każda pomoc finansowa dla tej rodziny, bo za chwilę potrzebne będą kolejne dwa foteliki samochodowe czy specjalne wózki. Rodzice mówią, że mają przygotowane stosy pieluch, mleko i ubranka, ale każda mama wie, że takie zapasy szybko się kończą. U państwa Żubert wszystko będzie wyczerpywało się czterokrotnie szybciej. O tym między innymi wspominała prof. Ewa Gulczyńska z Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii ICZMP w Łodzi. Osoby, które chcą pomóc rodzinie, mogą zgłosić się do szpitala, który skontaktuje zainteresowanych z rodzicami czworaczków. To, czego dokonaliśmy, to jest sukces - podkreśla prof. Gulczyńska. Wyzwań było mnóstwo, bo urodziły się dzieci w 30. tygodniu ciąży, a dodatkowo dwoje z nich z tzw. ekstremalnie małą masą urodzeniową, czyli poniżej 1000 gramów. Cieszymy się, że tak to wszystko przebiegło dobrze. Poród ciąży czworaczej musi zakończyć się cięciem cesarskim i takie zakończenie też zaplanowaliśmy - mówi lekarz odbierający poród prof. Mariusz Grzesiak. Mam nadzieję, że pomimo tłoku, jaki był w sali operacyjnej, szybkość, z jaką pani słyszała o urodzinach kolejnych dzieci, była dość znaczna. Narodziny czworaczków to wielka rzadkość. Ostatni taki wyjątkowy poród w szpitalu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi odbył się 9 lat temu. Zobacz również: Pobici Ukraińcy w Łodzi. Atak nie na tle narodowościowym

