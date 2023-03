Prysznice, umywalka, toaleta, poczekalnia, pralka, suszarka do ubrań i magazyn z ubraniami, ręcznikami oraz artykułami higienicznymi i chemicznymi - to wyposażenie miejskiej, mobilnej łaźni dla osób w kryzysie bezdomności w Łodzi. Pierwsza taka łaźnia stanęła w dzielnicy Widzew, druga - pojawi się na Bałutach.

Pierwsza z dwóch mobilnych łaźni miejskich dla osób bezdomnych już pojawiła się na Widzewie / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Dwa prysznice, umywalka, toaleta, lustro i suszarka do włosów w części sanitarnej. W drugim kontenerze - w części pralniczej - znajdują się: poczekalnia, pralka, suszarka do ubrań i magazyn z ubraniami, ręcznikami oraz artykułami higienicznymi i chemicznymi. - Tak wygląda miejska, mobilna łaźnia dla osób w kryzysie bezdomności.

Łaźnia stanęła przy Al. Piłsudskiego 119 w Łodzi, w pobliżu skrzyżowania z ul. Sarnią (tuż przy funkcjonującej w okresie jesienno-zimowym Świetlicy dla Osób Bezdomnych).

Łaźnia jest mobilna, ponieważ mieści się w dwóch zestawionych ze sobą i specjalnie zaprojektowanych kontenerach o łącznej powierzchni około 30 m kwadratowych. Identyczny, mobilny zestaw pojawi się wkrótce w drugiej lokalizacji na terenie Łodzi - na Bałutach.

Ta obecna, pierwsza z dwóch mobilnych łaźni, została ulokowana dokładnie w tym samym miejscu, w którym podobne pomieszczenia funkcjonowały w formie pilotażu przez sześć miesięcy - od początku października 2021 r. do początku kwietnia 2022 r.

Kiedy jesienią 2021 r. uruchamialiśmy na próbę "Mobilną łaźnię dla osób w kryzysie bezdomności" nie mieliśmy wiedzy, czy osoby w kryzysie bezdomności będą chciały korzystać z tego typu rozwiązania - mówi wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik. Po sześciu miesiącach pilotażu, podczas których w łaźni odnotowano ponad 400 wizyt, a część osób bezdomnych korzystała z niej regularnie, to znaczy przychodziła na przykład raz w tygodniu, wiemy już, że jest to bardzo potrzebna forma wsparcia.

Na początek obecna mobilna łaźnia będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 15. Jeśli pojawi się taka potrzeba, godziny jej dostępności zostaną zmienione.

We wszystkich schroniskach i noclegowniach funkcjonujących na terenie Łodzi znajdują się łazienki, z których osoby w kryzysie bezdomności mogą swobodnie korzystać. Jednak cały czas jest taka grupa osób, które mimo posiadanej możliwości skorzystania ze wsparcia w postaci placówki, podejmuje decyzję o przebywaniu w przestrzeni publicznej, czyli na przykład w pustostanach lub na ulicach - mówi p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Piotr Kowalski. Zależy nam, by także tym osobom zapewnić higieniczny sposób życia.

Opiekę nad łaźnią - zarówno tą już uruchomioną, jak i tą drugą - na Bałutach - sprawują wspólnie (wyłonieni w konkursie): Stowarzyszenie Missio Quotidiana, którego główną formą działalności jest obecnie akcja "Zupa na Pietrynie" oraz Centrum Służby Rodzinie.

Osoby w kryzysie bezdomności nie mają na co dzień dostępu do łazienki, pralki i bieżącej wody, czyli do zaspokajania podstawowych potrzeb - mówi dyrektor Centrum Służby Rodzinie, ks. Arkadiusz Lechowski. Nowo otwarta łaźnia to ważny punkt na mapie Łodzi. To wyciągnięcie ręki do potrzebującego, przywrócenie mu poczucia godności, akceptacji oraz miłości bliźniego.

Wnętrze mobilnej łaźni dla osób w kryzysie bezdomności / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Na co dzień opiekę nad łaźnią przy Al. Piłsudskiego będą sprawowały cztery osoby - w gronie tym znajdą się również osoby mające doświadczenie w pracy z bezdomnymi. Osoby obsługujące łaźnie będą służyć pomocą w korzystaniu z niej także osobom z niepełnosprawnościami.

Łaźnia została wyposażona w specjalne rampy najazdowe, a w środku wszystko jest zaprojektowane w sposób umożliwiający korzystanie osobom poruszającym się na wózkach.

Dostęp do skorzystania z prysznica jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka - mówi prezes Stowarzyszenia Missio Quotidiana, Michał Bogusławski. Po zakończeniu pilotażu, goście coniedzielnych spotkań "Zupy na Pietrynie" do dzisiaj pytają się o ponowne otwarcie takiego punktu. Dla wielu z nich było to coś więcej niż łaźnia, a miejsce, gdzie mogą poczuć się godnie i zadbać o swoje podstawowe potrzeby związane z higieną.

By skorzystać z łaźni trzeba się wcześniej zapisać. Będzie można zrobić to m.in. w miejscu funkcjonowania łaźni przy Al. Piłsudskiego 119 (w godzinach jej otwarcia), podczas coniedzielnych spotkań grupy "Zupa na Pietrynie", w siedzibie Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego 1a, w Punkcie Pomocy Charytatywnej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 108 oraz u łódzkich streetworkerów.

Każda zapisana osoba otrzyma bilet z podanym, dokładnym adresem łaźni, mapką dojazdu, a także datą i godziną zaplanowanej wizyty. Limit czasu na skorzystanie z łaźni przez jedną osobę wynosi 45 minut (w tym 30 minut na prysznic i 15 minut na posprzątanie i przebranie się).

Osoby korzystające z poczekalni, czyli np. czekające na pranie i wysuszenie ubrań, mogą napić się dodatkowo ciepłej herbaty.

Koszt dwóch mobilnych łaźni dla osób w kryzysie bezdomności (zakup kontenerów dla dwóch lokalizacji oraz roczny koszt ich funkcjonowania i opieki nad nimi) to około 700 tys. złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu Łodzi.