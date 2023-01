Twoja pachnąca, bajecznie kolorowa choinka zdążyła nacieszyć oczy i już traci igły? Możesz dać jej drugie życie. Łodzianie drzewka z korzeniami mogą oddać w dobre ręce botaników. Jak to zrobić? Przeczytaj.

Choinki cięte będą świetne na kompost / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Jeśli nie macie, gdzie posadzić choinki, możecie oddać ją do łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Miejsce zbiórki iglaków w doniczkach jest tuż za bramą wjazdową przy ul. Retkińskiej 39/56, po lewej stronie przy parkingu. Drzewka można przywozić do Ogrodu Botanicznego od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Natomiast Leśnictwo Miejskie przyjmuje drzewka z korzeniami na parkingu przy ul. Łagiewnickiej 305, obok leśniczówki. Ten punkt odbioru choinek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00.

Jeśli zaś macie cięty świerk, jodłę lub sosnę - przeznaczcie ją na kompost. Dobry użytek zrobią z niej pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, którzy na takie choinki czekają do końca stycznia.

Choinka nie zmieści się do pojemnika na odpady, dlatego po raz kolejny został przygotowany harmonogram, zgodnie z którym iglaki będą odbierane od mieszkańców.

Drzewka cięte należy oczyścić z dekoracji, lampek, stojaka czy doniczki, a następnie zostawiać je w miejscach wyznaczonych przez zarządców nieruchomości. Tak przygotowane i odebrane choinki dalej trafią do kompostowni, gdzie będą przetworzone na nawóz niezbędny do zasilania roślin.

Odbiór odbędzie się 21 i 28 stycznia oraz 4 lutego 2023 roku. Harmonogram dotyczy zabudowy wielorodzinnej w sektorach Polesie i Górna. W przypadku zabudowy jednorodzinnej będzie zrealizowany łącznie z odbiorem odpadów zielonych.