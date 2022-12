Już po raz drugi przez woj. łódzkie przejedzie transport ogromnej maszyny TBM, która ma wydrążyć tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica w woj. podkarpackim. Kolumna pojazdów około godz. 5.00 rano we wtorek, wjedzie autostradą A1 z woj. śląskiego i godzinę później powinna zatrzymać się na postój na MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód. Kolejny etap przejazdu rozpocznie się również we wtorek, ale wieczorem o godz. 22.00.

Rozładunek transportu maszyny typu TBM na placu budowy drogi wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Babica / Darek Delmanowicz / PAP

Ważna informacja dla kierowców jest taka, że konwój będzie się poruszał z prędkością 10-30 km/h i zajmie całą szerokość jezdni.

Pierwszego dnia będzie można ominąć go, zjeżdżając na węźle Radomsko na drogę krajową 91 i wracając na autostradę na węźle Kamieńsk.

Kolejny etap przejazdu rozpocznie się również we wtorek, ale wieczorem o godz. 22.00. Konwój wyruszy z MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód i będzie podążał autostradą A1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Tej nocy kolumna pojazdów przejedzie przez będący w budowie odcinek A1 Kamieńsk - Piotrków Trybunalski. W tym przypadku będzie zmiana w porównaniu z pierwszym transportem.

Na czas przejazdu ładunku nie będzie zatrzymywany ruch w kierunku Katowic - od MOP-u w Stobiecku Szlacheckim do węzła Kamieńsk - ruch z autostrady A1 w kierunku Łodzi będzie kierowany na węźle Radomsko na drogę krajową 91 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego.

Kierowcy jadący z południa, po dotarciu do węzła Piotrków Trybunalski Wschód, będą mogli kontynuować podróż zarówno drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy, jak również do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, na którym to mogą zjechać na autostradę A1 w stronę Łodzi i Gdańska - informuje GDDKiA.

Noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę transport opuści autostradę A1 i ok. godz. 2.45 wjedzie na drogę ekspresową S8 na węźle Piotrków Tryb. Zach., którą ok. godz. 3 dotrze na parking ADR - dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne - znajdujący się na 338. kilometrze między węzłami Polichno i Wolbórz.





Tak jak poprzednio konwój pojazdów będzie zajmował całą jezdnię w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Nie będzie możliwości wyprzedzania. Podobnie jak w przypadku węzła Radomsko, jadący w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego ominą konwój, zjeżdżając na węźle Kamieńsk na drogę krajową 91.





Z parkingu ADR na drogę ekspresową S8 transport wyjedzie w środę o godzinie 22. W okolicy MOP Czerniewice, gdzie konwój dotrze ok. godziny 1:00, planowana jest obowiązkowa, 45-minutowa pauza. Po jej zakończeniu przejazd będzie kontynuowany do kolejnego parkingu ADR, który usytuowany jest za węzłem Rawa Mazowiecka Północ w okolicy Chrzczonowic, gdzie ładunek ma dotrzeć tam już w czwartek ok. godz. 5. Ze względu na obowiązujące przepisy, w tym miejscu konieczny będzie dłuższy postój - do piątku 9 grudnia, do godz. 23.



Ruch w kierunku Warszawy po drodze ekspresowej S8 będzie odbywał się całą szerokością jezdni z prędkością 10-30 km/h i nie będzie możliwości jego wyprzedzania.





Ostatni etap przejazdu przez Łódzkie nastąpi w piątek ok. godz. 23. Transport opuści parking ADR i skieruje się drogą ekspresową S8 w stronę Warszawy. Przewiduje się, że tuż po północy opuści woj. łódzkie i wjedzie na teren woj. mazowieckiego.