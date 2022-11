Światowej sławy architekt Daniel Libeskind otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. "My, łodzianie, jesteśmy dumni, że jest Pan jednym z nas" - podkreśliła prezydent miasta Hanna Zdanowska.

Architekt Daniel Libeskind podczas odebrania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi / Roman Zawistowski / PAP

Daniel Libeskind jest polsko-amerykańskim architektem. Budynki, które powstały na podstawie jego projektów, można podziwiać na całym świecie. Te najbardziej znane to m.in.: Muzeum Żydowskie w Berlinie, Imperial War Museum North w Manchesterze, Muzeum Felixa Nussbauma w Osnabrucku.

W 2020 roku osiągnięcia urodzonego w Łodzi projektanta doceniły władze miejskie nadając mu Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. Dziś, podczas uroczystości w magistracie, Libeskind odebrał tytuł oraz symboliczny klucz do bram miasta z rąk prezydent miasta Hanny Zdanowskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Marcina Gołaszewskiego.

Mam nadzieję, że pobyt w Łodzi - mieście, w którym Pan się urodził i spędził wczesne lata dzieciństwa - i kolejne spojrzenie na nasze miasto, z perspektywy ostatnich lat, jest dla pana dobrym przeżyciem. My, łodzianie, jesteśmy dumni, że jest Pan jednym z nas. Dlatego dziś mam zaszczyt wręczyć Panu Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. Proszę przyjąć ten honor z najlepszymi życzeniami od wszystkich mieszkańców naszego miasta - powiedziała Zdanowska.

Libeskind urodził się w Łodzi 12 maja 1946 r. w rodzinie polskich Żydów. W wieku 11 lat wyjechał do Izraela, a potem do Stanów Zjednoczonych. Do dziś jednak podkreśla swoje korzenie i sentymentalne przywiązanie do miasta. Był on m.in. ambasadorem Łodzi w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Daniel Libeskind jest wybitnym architektem i planistą miejskim, autorem projektu zagospodarowania Ground Zero po World Trade Center w Nowym Jorku. W Warszawie odpowiadał za projekt apartamentowca przy Złotej 44, popularnie nazywanym Żaglem Libeskinda. W rodzinnej Łodzi zaprojektował budynek Łódź Architecture Center, który ma stanąć na rogu ulicy Włókienniczej i Kilińskiego.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi przyznawane jest za godną najwyższego uznania działalność na rzecz miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury, gospodarki i polityki. Do tej pory tym tytułem wyróżniono 25 osób, w tym papieża Jana Pawła II, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim Marka Edelmana, aktora Jana Machulskiego, pisarza Andrzeja Sapkowskiego, muzyka Michała Urbaniaka, himalaistę Piotra Pustelnika, a ostatnio rapera O.S.T.R. i koszykarza Marcina Gortata.