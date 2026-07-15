Czworaczki przyszły na świat w Łodzi. Wśród nich bliźniaki jednojajowe i "księżniczka”

RMF24

Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszli na świat trzy tygodnie temu w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To dziesiąte czworaczki urodzone w 37-letniej historii placówki. Wśród rodzeństwa jest para bliźniaków jednojajowych - ustaliła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. „Mama początkowo była troszeczkę przytłoczona i zastanawiała się, jak to wszystko ogarnąć. Ale w tej chwili rodzice dochodzą do siebie” - mówią RMF FM lekarze Tomasz Talar i Agnieszka Augustyniak.

W Łodzi na świat przyszły czworaczki

Dla rodziców, którzy na co dzień mieszkają w gminie Łambinowice (Opolskie), wiadomość o ciąży mnogiej była ogromnym zaskoczeniem. Jak wspomina mama dzieci, pani Magda, początkowo lekarze informowali o jednym dziecku, później o trojaczkach, a dopiero podczas badań prenatalnych okazało się, że pod sercem nosi czworo maluchów. Mają już jedno dziecko, a teraz z dnia na dzień stali się rodziną wielodzietną.

Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Po dwóch tygodniach usłyszeliśmy, że są trojaczki i to już był dla nas ogromny szok. Dopiero na badaniach prenatalnych lekarz znalazł czwarte dziecko. Najpierw było przerażenie, jak to wszystko ogarnąć, a później najważniejsze było już tylko to, żeby dzieci urodziły się zdrowe – mówi RMF FM pani Magda.

Ciąża czworacza ogromnym wyzwaniem dla kobiety

Szef Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Matki Polki prof. Mariusz Grzesiak podkreśla, że ciąża czworacza jest ogromnym wyzwaniem dla organizmu kobiety.

Łączna masa dzieci w chwili porodu wynosiła aż 6720 gramów. Na świat przyszła dziewczynka i trzech chłopców. Ważyli odpowiednio około 1700, 1600, 1520 i 1900 gramów i wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu.

Proszę sobie wyobrazić, że łączna masa tych dzieci, które były w macicy u mamy, wynosiła 6720 gramów. Mówimy o wcześniakach, ale trzeba też pamiętać, jak wielkim obciążeniem była taka ciąża dla organizmu matki – zaznacza profesor.

Dzieci urodziły się kilkanaście godzin wcześniej, niż planowali lekarze. Przez pierwsze dni wymagały niewielkiego wsparcia oddechowego i przebywały na oddziale intensywnej terapii noworodka.

„Mama początkowo była troszeczkę przytłoczona”

Dziś cała czwórka jest już na oddziale opieki pośredniej. Nie potrzebuje inkubatorów, waży ponad dwa kilogramy i uczy się samodzielnego jedzenia.

Maluchy są w bardzo dobrym stanie. Świetnie przybierają na wadze, robią coraz większe postępy w karmieniu smoczkiem i przygotowują się do wypisu do domu – mówi lek. Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

Pani Magda niemal cały czas spędza przy dzieciach, starając się podzielić swoją uwagę między czworo noworodków.

Mama początkowo była troszeczkę przytłoczona i zastanawiała się, jak to wszystko ogarnąć. Ale w tej chwili rodzice dochodzą do siebie i przygotowują się do codziennego życia z czwórką noworodków - mówią RMF FM lekarze Tomasz Talar i Agnieszka Augustyniak.

„Księżniczka wiedzie prym”

Lekarze zapowiadają jednak, że dzieci nie opuszczą szpitala jednocześnie. Będziemy rodzicom dawkować szczęście. Nie wypiszemy całej czwórki naraz, żeby mieli szansę stopniowo oswoić się z nową rzeczywistością i zorganizować życie z czwórką maluchów – tłumaczą neonatolodzy.

Jak dodają, każde z dzieci ma już własny charakter. Księżniczka, jak przystało na królową, urodziła się pierwsza i wiedzie prym. Domaga się wszystkiego jako pierwsza. Myślę, że będzie miała duże wsparcie ze strony braci – mówi z uśmiechem lek. Agnieszka Augustyniak.

Szczególną uwagę personelu zwraca para bliźniaków jednojajowych. Na razie chłopcy są w osobnych łóżeczkach. Sama jestem ciekawa, czy z czasem będzie między nimi widać wyjątkową więź – przyznaje lekarka.

W Łodzi przyszły na świat czworaczki, fot. CZMP

W Łodzi przyszły na świat czworaczki, fot. CZMP

W Łodzi przyszły na świat czworaczki, fot. CZMP

W Łodzi przyszły na świat czworaczki, fot. CZMP

W Łodzi przyszły na świat czworaczki, fot. CZMP