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Chwile grozy w Łodzi. Kobieta wjechała w grupę ludzi, są ranni

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 lipca (21:57)

Dwie osoby ucierpiały w groźnym wypadku na ul. Włókniarzy w Łodzi. Kobieta prowadząca samochód osobowy wjechała w grupę ludzi, którzy czekali na zmiany sygnalizacji świetlnej, chcąc przejść na drugą stronę jezdni.

Chwile grozy w Łodzi. Kobieta wjechała w grupę ludzi, są ranni
Policja - zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Do groźnego wypadku doszło we wtorek na ulicy Włókniarzy w Łodzi. 

Jak ustaliła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, samochód osobowy wjechał w grupę ludzi, czekających na zmianę świateł, by przejść na drugą stronę ulicy. W skutek czego dwie osoby zostały ranne. 

Wiadomo, że kobieta, która prowadziła auto była trzeźwa. 

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek Łódź

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