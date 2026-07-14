Chwile grozy w Łodzi. Kobieta wjechała w grupę ludzi, są ranni

RMF24

Dwie osoby ucierpiały w groźnym wypadku na ul. Włókniarzy w Łodzi. Kobieta prowadząca samochód osobowy wjechała w grupę ludzi, którzy czekali na zmiany sygnalizacji świetlnej, chcąc przejść na drugą stronę jezdni.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek na ulicy Włókniarzy w Łodzi.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, samochód osobowy wjechał w grupę ludzi, czekających na zmianę świateł, by przejść na drugą stronę ulicy. W skutek czego dwie osoby zostały ranne.

Wiadomo, że kobieta, która prowadziła auto była trzeźwa.