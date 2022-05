Policjanci z komisariatu w Białej Rawskiej zatrzymali mężczyznę, który próbował włamać się do dwóch sklepów i ukraść alkohol. Teraz niedoszły złodziej stanie przed sądem. Mieszkańcowi powiatu rawskiego grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

2 maja 2022 roku w godzinach porannych policjanci otrzymali informację o uszkodzonych szklanych drzwiach do dwóch sklepów spożywczych na terenie Białej Rawskiej.

Funkcjonariusze z bialskiego komisariatu natychmiast zaczęli sprawdzać monitoringi i rozpytywać świadków.

Kilka godzin po zgłoszeniu zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu rawskiego, który przyznał się do popełnionych czynów.

Tłumaczył mundurowym, że chciał ukraść alkohol, ale w pierwszym sklepie po uderzeniu kawałkiem betonu w szybę spłoszyli go przypadkowi przechodnie. Udał się więc do innego sklepu i tam też próbował wybić szybę, ale tym razem wystraszył go dźwięk alarmu.

Straty zostały wycenione na ponad 10 tysięcy złotych. 41-latkowi grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.