W poniedziałek rusza nabór wniosków do 11. edycji budżetu obywatelskiego Łodzi. W tym roku miasto przeznaczy na inwestycje 29,8 mln zł. W poprzednich dziesięciu edycjach zrealizowano blisko 2 tys. zadań za prawie 330 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował łódzki magistrat, pierwsze wnioski z projektami będzie można złożyć w poniedziałek od północy.

Od północy 8 maja będzie można składać formularze z proponowanymi projektami w wersji elektronicznej, a papierowo od godz. 8 w sześciu punktach obsługi mieszkańców mieszczących się przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowskiej 110 oraz w siedzibie Biura Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10. Placówki działają w godzinach od 8 do 16 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz od 9 do 17 we wtorki - wskazano.

Jest też możliwość przesłania pocztą wypełnionych formularzy na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności przesłanego projektu decyduje data stempla pocztowego). Formularze papierowe można składać do 15 maja do godz. 16, a elektronicznie do 29 maja do północy.

W rozpoczynającej się edycji wprowadzono dwie istotne dla mieszkańców zmiany. Zadania dotyczące bibliotek, Stawów Jana, Stawów Stefańskiego i Młynka mają od tej edycji charakter ponadosiedlowy.

Dziesięć edycji

W dotychczasowych dziesięciu edycjach budżetu obywatelskiego zgłoszono 9 tys. 200 projektów, z czego mieszkańcy wybrali do realizacji 1948 zadań na blisko 330 mln zł.

Łodzianie co roku zgłaszają różne pomysły od tzw. zadań miękkich takich jak zajęcia sportowe czy organizacja kin plenerowych po zadania inwestycyjne typu remont chodnika czy budowa drogi.