Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydują o podziale 150 tys. zł. Na uczelni rusza pilotażowa edycja Akademickiego Budżetu Otwartego.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock





Głosowanie odbędzie się wiosną. Projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów i pracowników mają być zrealizowane do końca roku.

Uniwersytet Wrocławski to wspaniała wspólnota, w której jest dużo potrzeb i dużo pomysłów. Nie wszystkie widzimy z samej góry, dlatego zapraszamy uczestnictwa w Akademickim Budżecie Otwartym. Obiecałem wcześniej, że wprowadzimy budżet partycypacyjny na uniwersytet. Żeby go rozwijać, potrzebne jest Wasze wsparcie - mówi rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysław Wiszewski.

Prorektor ds. Innowacji i Zmian prof. Dariusz Adamski dodaje, że uniwersytety przyszłości uczą, jak tworzyć pomysły, które zmieniają rzeczywistość, jak do nich przekonywać i zdobywać finansowanie. Uczą przez działanie. Stąd pomysł Akademickiego Budżetu Obywatelskiego - podkreśla prof. Adamski.

Uczelnia w tym roku sfinansuje 15 takich projektów do kwoty 10 tys. zł każdy. Propozycje można zgłaszać do 7 marca wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej w zakładce Akademicki Budżet Otwarty. Może to zrobić pięcioosobowa grupa mająca lidera. Każda może zgłosić nie więcej niż jeden pomysł. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów i ogłoszenie, które zostały przyjęte zaplanowano do 10 marca 2022 r. Później przyjdzie czas na ich promowanie w społeczności akademickiej i głosowanie. Wyniki mają być ogłoszone 11 kwietnia.

Projekty muszą być zlokalizowane na terenie Uniwersytetu, mogą to być zarówno inwestycje, remonty, zakup wyposażenia, jak i działania kulturalne, naukowe, społeczne.



Wideo youtube