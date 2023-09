Czarno-biały mural, komiks i "U2 Gate" w Łodzi - to podziękowanie dla irlandzkiego, legendarnego zespołu. Właśnie mija 40 lat od chwili, gdy grupa U2 nagrała utwór "New Year’s Day" w odpowiedzi na prześladowania działaczy NSZZ "Solidarność" w czasie stanu wojennego w Polsce. Dzięki tej piosence polska walka o wolność obiegła cały świat.

Mural U2 ozdabia bramę do OFF Piotrkowska od ul. Roosvelta w Łodzi - odsłonięcie całości w sobotę (23 września) / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Mija 40 lat od chwili, gdy zespół U2 nagrał utwór "New Year’s Day". Piosenka była artystyczną odpowiedzią na prześladowania działaczy NSZZ "Solidarność" w czasie stanu wojennego.

Sięgając do swoich irlandzkich korzeni, Fundacja OPG postanowiła przypomnieć ten moment polsko-irlandzkiej historii akcją "U2 Poland Thank U". Opowieść o powstaniu utworu uwieczniona zostanie komiksem i muralem, za sprawą którego brama do OFF-a zmieni się w sobotę (23 września) w U2 Gate.

Tego dnia w ramach cyklu Fortepiany Wolności na dziedzińcu OFF Piotrkowska wystąpi Jules Maxwell. Wybitny irlandzki multiinstrumentalista, znany nie tylko fanom Dead Can Dance wykona miedzy innymi utwory U2.

Zaproszenie na koncert Jolesa Maxwella w Łodzi Materiały prasowe

Dzięki "New Year’s Day" 40 lat temu cały świat usłyszał o walce Polaków o wolność, a za U2 poszli inni artyści światowego formatu - Stevie Wonder, Yves Montand czy Classics Novoux, którzy również wsparli "Solidarność".

Jako organizacja o irlandzkim rodowodzie chcemy nie tylko obchodzić dzień Świętego Patryka czy tworzyć polsko-irlandzkie mosty biznesowe, ale też promować kulturę irlandzką i przypominać to, co wspólne - mówi prezes OPG Property Professionals - Michał Styś. Mural U2 Gate będzie stałym symbolem obecności kultury irlandzkiej na OFFie, a jego odsłonięciu towarzyszyć będzie wydarzenie, które połączy muzykę, sztukę i historię, ale też ważne łódzkie festiwale: cykl Fortepiany Wolności oraz Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi.

Mural U2 Gate powstaje w bramie do OFF Piotrkowska Center od strony ulicy Roosevelta. Autorem projektu jest Paweł Kwiatkowski, związany z łódzką ASP artysta tworzący w obszarze grafiki, malarstwa i rysunku.

Wieloelementową pracę Kwiatkowskiego realizuje Paweł Gregor, uznany autor licznych murali, który specjalizuje się w przenoszeniu wizji artysty na miejskie ściany. Natomiast pomysłodawcą całej akcji jest Krzysztof Dudek, szef Fundacji OPG, a zarazem autor scenariusza komiksu "U2 Poland Thank U".

Jak wspomina sam Bono w wydanej ostatnio biografii "Surrender", inspiracją do powstania utworu była wiadomość o prześladowaniach działaczy podziemnej "Solidarności" w czasie trwającego Stanu Wojennego. Ten właśnie moment postanowiliśmy uwiecznić komiksem - wyjaśnia Dudek i dodaje, że ważnym elementem projektu miał być aspekt edukacyjny. Komiks ma trafić do młodego odbiorcy, dlatego do artystycznej współpracy zaproszono młodą, 17-letnią graficzkę - Weronikę Jachułę.

Podjęcie się projektu stanowiło dla mnie spore wyzwanie, ponieważ dotąd nie pracowałam z dłuższym tekstem na podstawie scenariusza - tłumaczy rysowniczka komiksu - Weronika Jachuła. Jednak miłość do muzyki rockowej z tamtego okresu sprawiła, że sama z ogromnym zainteresowaniem zapoznałam się z historią zespołu U2 i wydarzeniami, które miały miejsce w Polce i Irlandii czterdzieści lat temu.

Zdaniem autorki grafiki, stylizowana kreska pomaga w bardziej przystępnym odbiorze komiksu, a wybór czerni i bieli, pozwala skontrastować dwa wątki historyczne. Obrazkowa opowieść wydana zostanie w dwóch językach, a jej premiera, podobnie jak powstanie muralu stanowią wydarzenie towarzyszące Międzynarodowego Festiwalu Komiku i Gier w Łodzi.

"U2 Poland Thank U" - jak przystało na wydarzenie łączące muzykę i historię - ma również muzyczną odsłonę. W ramach cyklu Fortepiany Wolności i współpracy z Teatrem Pinokio w Łodzi na dziedzińcu OFF-a wystąpi Jules Maxwell - irlandzki multiinstrumentalista, kompozytor i autor tekstów.

Maxwell gra w australijskim zespole Dead Can Dance

W maju 2021 roku wydał z Lisą Gerrard album "Burn". Wydał też dwa albumy solowe, współpracował z Duke Special, skomponował zbiór piosenek na nadchodzący album "Terra Mãe" portugalskiej piosenkarki fado Liny Rodrigues.

Stworzył ścieżki dźwiękowe do tańca nowoczesnego dla Wayne'a McGregora, Cathy Marston, Vincent Dance Theatre, Bern Ballet , Skanes Dansteater Malmö, Jasmin Vardimon i Candoco Dance Company, a jego debiutancka pełnometrażowa opera "The Lost Thing" została zaprezentowana przez Royal Opera House, Covent Garden.

W sobotę o 18.30 na plenerowej scenie na dziedzińcu OFF-a (lub w przypadku niepogody, po sąsiedzku w Teatrze Pinokio w Łodzi) zaprezentuje utwory U2 i autorski materiał.

Projekt "U2 Poland Thank U" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra", prowadzonego przez Muzeum Historii Polski. Zadanie "Fortepiany Wolności" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.