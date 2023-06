Tradycyjne, wielobarwne stroje ludowe w charakterystyczne pasy - to odświętny strój Księżaków w Łódzkiem. Już dziś niezwykle wytwornie ubranych łowiczan można podziwiać w czasie uroczystości Bożego Ciała.

Procesja Bożego Ciała w Łowiczu w 2021 roku / Roman Zawistowski / PAP

Łowickie uroczystości Bożego Ciała rozpoczną się mszą świętą w katedrze o godz. 10:30. Po jej zakończeniu rozpocznie się procesja.

W tym religijnym, wyjątkowym pochodzie idą duchowni i wierni. Wśród nich jest około 200 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) w ludowych strojach księżackich.

Cztery ołtarze ustawione są w różnych częściach Łowicza, a mieszkańcy w procesji niosą chorągwie, obrazy i sypią kwiaty. Trasa procesji wiedzie przez Stary Rynek, ulicą 11 Listopada, placem Koński Targ, ulicami: Tkaczew oraz 3-go Maja i wróci na Stary Rynek.

Procesja zatrzyma się przed czterema ołtarzami, gdzie będzie prowadzona celebracja Najświętszego Sakramentu:

na Starym Rynku przy ul. Pijarskiej za przygotowanie którego odpowiedzialni będą wierni związani z kościołem pijarskim,

w sąsiedztwie ronda spinającego ul. 11 Listopada, Aleje Sienkiewicza i Plac Koński Targ - za jego przygotowanie odpowiedzialni będą członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z Łowicza,

na rogu ulic Tkaczew i 3 Maja - za przygotowanie którego odpowiadają w tym roku mieszkańcy Zielkowic II,

przed dzwonnicą katedry na Starym Rynku, z niego wygłoszone zostanie kazanie przez ordynariusza diecezji łowickiej bp. ks. Andrzeja Dziubę. Ołtarz ten zostanie przygotowany przez członków Wspólnoty Neokatechumenalnej.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych, gości w Łowiczu będą czekały stragany i wesołe miasteczko. Tradycyjne bobiki, czyli stragany z różnościami, stoją na terenie targowiska miejskiego na rogu ulic Starzyńskiego i Sikorskiego.

Wesołe miasteczko z karuzelami, elektrycznymi samochodami, dmuchańcami zlokalizowane jest na terenie zielonym pomiędzy ul. Kaliską a ul. Dmowskiego w Łowiczu. Miejsca te będą czynne do późnych godzin wieczornych.

Z kolei na jarmark rękodzieła ludowego tym razem trzeba będzie wybrać się w stronę muszli koncertowej na Błoniach.

Dziś od godz. 6:00 zamknięte są dla ruchu: Stary Rynek, plac Koński Targ, ulice: 11 Listopada, Tkaczew, 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Tkaczew) oraz Kaliska (od placu Koński Targ do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego).

Zamknięty most na Bzurze przy ul. Mostowej, uniemożliwi dojazd ulicami Armii Krajowej i Chełmońskiego do parkingów przy ul. Starorzecze z kierunku ul. Poznańskiej. Dojazd do nich będzie możliwy od DK 14 ulicą Świętojańską, Podrzeczną i Floriana.

Parkingi dla przyjezdnych przy ul. 3-go Maja i ul. Kaliskiej (w sąsiedztwie miejskiej pływalni).