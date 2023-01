Radomsko (Łódzkie) dołączył do grona polskich miast z bezpłatną komunikacją miejską. Od 1 stycznia jego mieszkańcy mogą korzystać z darmowych przejazdów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bezpłatnie komunikacją miejską w Radomsku mogą podróżować mieszkańcy miasta i gminy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Radomsku. Dodatkowo potrzebne jest także wyrobienie specjalnej imiennej karty elektronicznej. Jej jednorazowy koszt to 15 zł. W trwającym do 16 stycznia okresie przejściowym w autobusach miejskich będzie można się legitymować dowolnym dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Radomsku lub gminie.

Mieszkańcy zrezygnują z samochodów?

Uchwałę ws. bezpłatnej komunikacji miejskiej radni Radomska podjęli w październiku ubiegłego roku. Decyzję tłumaczono zachęceniem mieszkańców do zrezygnowania z jazdy po mieście samochodem i wybrania komunikacji miejskiej.



Powodów jest kilka. Po pierwsze względy ekologiczne, by zmniejszyć ilość samochodów w mieście i emisji spalin. Mniejsza liczba aut to także zmniejszenie korków w mieście. Ponadto bezpłatna komunikacja miejska w Radomsku to też zachęta dla gmin ościennych do wprowadzenia podobnych zmian - przekonywał prezydent Radomska Jarosław Ferenc.



Darmowa komunikacja ma kosztować miasto ok. 0,5 mln zł rocznie.



W woj. łódzkim z bezpłatnej komunikacji miejskiej można korzystać już m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Wieluniu, Strykowie i Głownie.