Pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Przygłowem w Łódzkiem będzie można bezpieczniej podróżować rowerem. Właśnie ruszyła budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rowerzyści przemierzający odcinek drogi krajowej numer 12 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Przygłowem - będą znacznie bardziej bezpieczni, niż dotychczas. Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej pomiędzy obiema miejscowościami.

Jej budowa radykalnie poprawi bezpieczeństwo cyklistów na tej bardzo zatłoczonej drodze. Średni ruch dobowy na tym odcinku to około 25 tysięcy pojazdów na dobę, przy czym w porach największego natężenia ruchu ta wartość jest znacznie wyższa - zauważa rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Maciej Zalewski.

Ścieżka będzie miała 3 metry szerokości i asfaltową nawierzchnię. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku. W czasie budowy drogi dla cyklistów, nie będzie utrudnień dla kierowców.

Aktualnie na ukończeniu są prace projektowe i już rozpoczęła się wycinka drzew, niezbędna do rozpoczęcia robót budowlanych. Pierwszym etapem będzie budowa drogi zbiorczej (która jest częścią całości) na wysokości Poniatowa.

Jej długość to ok. 470 metrów, a przeznaczona będzie zarówno dla ruchu rowerowego, jak i samochodowego oraz pieszego. W przeciwieństwie do pozostałych odcinków ścieżki, droga zbiorcza będzie o pół metra szersza (3,5 metra).

Kolejnym etapem będzie budowa fragmentu między Poniatowem i Przygłowem, a ostatni etap połączy Poniatów z Piotrkowem (w okolicy stacji Orlenu).

Z realizacji celowo wyłączony jest odcinek ok. 600 metrów na wysokości skrzyżowania w Poniatowie. Całe skrzyżowanie będzie przebudowane w ramach osobnego zadania, więc wtedy zostanie uzupełniony brakujący fragment ścieżki.

Droga dla cyklistów w większości zostanie poprowadzona na śladzie dawnej kolejki wąskotorowej.