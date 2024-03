Ponad 3 promile alkoholu miała 29-latka z Bełchatowa, która opiekowała się 15-miesięczną córką. Dziecko trafiło pod opiekę babci, a nieodpowiedzialna kobieta do policyjnego aresztu, bo w jej kurtce policjanci znaleźli narkotyki.

Zatrzymanie 29-latki / KPP Bełchatów / Policja

Policjantów zaalarmował anonimowy świadek. W mieszkaniu przy ul. Kątnej w Bełchatowie policjanci zastali kompletnie pijaną kobietę i towarzyszącego jej nietrzeźwego mężczyznę. Wokół porozrzucane były butelki po alkoholu.

29-latka miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Dziecko było ubrane nieadekwatnie do panujących warunków atmosferycznych, jego wygląd wskazywał, że maluszek może być wychłodzony. Policjanci wezwali medyków, a do czasu ich przyjazdu zaopiekowali się dziewczynką, zabrali ją do radiowozu, aby się ogrzała - relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie nadkom. Iwona Kaszewska.

Po konsultacji medycznej dziecko zostało przekazane pod opiekę babci. 29-latka została zatrzymana. W czasie jej przeszukania policjanci znaleźli w kieszeniach kurtki środki odurzające spakowane w dwa woreczki foliowe.

Kobieta po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz za posiadanie środków odurzających.