Dwanaście wyremontowanych i gotowych do wprowadzenia się mieszkań w miejskich kamienicach czeka na zdolnych studentów oraz absolwentów łódzkich uczelni. Lokale są przeznaczone do najmu dla osób, które swoje życie zawodowe postanowiły związać z Łodzią, zaś ich wiedza, umiejętności czy specyfika pracy należy do tych nieprzeciętnych.

/ lodz.pl / Do 20 października można składać dokumenty, aby starać się o interesujące mieszkanie w Łodzi dla zdolnych studentów ostatniego roku. Wybór nowych najemców zostanie dokonany w drodze konkursu. A na zdolnych żaków czeka 12 lokali w wyremontowanych kamienicach. Łódź ogłosiła konkurs dla studentów ostatniego roku łódzkich szkół wyższych oraz absolwentów, którzy nie skończyli 30. roku życia. W ofercie konkursowej jest 12 komfortowych, wyremontowanych mieszkań w budynkach po kompleksowej rewitalizacji: od niespełna 30-metrowych kawalerek do prawie 50-metrowych mieszkań z dwoma pokojami. W każdym lokalu jest łazienka oraz centralne ogrzewanie. Lokale są po remoncie, gotowe, by tylko wnieść swoje osobiste rzeczy i zamieszkać. Mieszkania znajdują się w kamienicach przy ulicach: - Sterlinga 9, - Gdańskiej 25 i 35, - Legionów 38, - Radwańskiej 27, - Wólczańskiej 147a, 151 i 167, - Tuwima 16. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby starać się o taki lokal? - osoba musi mieszkać i pracować w Łodzi, - musi być studentem ostatniego roku uczelni w Łodzi lub absolwentem uczelni w Łodzi rekomendowanym przez rektora uczelni, - w dniu złożenia wniosku nie może mieć ukończonego 30. roku życia, - musi dostarczyć zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy. Szczegółowe zasady oraz niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich. Dokumenty należy składać do 20 października 2022 r. w Zarządzie Lokali Miejskich. Zobacz również: ​Wiadukty przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi będą wyższe

Abolicja w miejskiej bibliotece

Niebawem otwarcie stałej siedziby Teatru Komedii Impro

W Łodzi maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii