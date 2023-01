Nauka malarstwa, podstawy rysunku i historia sztuki, aby lepiej ją rozumieć - tego będą uczyć się osoby 55+ na Akademii Kreatywnego Seniora. Łódzka ASP po przerwie spowodowanej pandemią wznawia zajęcia artystyczne dla starszych mieszkańców miasta. Właśnie trwa nabór, a przygotowano 25 miejsc.

Jedna z przyszłych uczestniczek Akademii Kreatywnego Seniora i koordynatorka zajęć / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Po pandemicznej przerwie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi wznawia nabór do Akademii Kreatywnego Seniora. W programie letniego semestru znalazły się zajęcia z malarstwa, rysunku, tkaniny i ilustracji oraz wykłady z historii sztuki, prowadzone przez dyplomowanych pracowników akademickich. Jest to cykl zajęć realizowanych w formule nawiązującej do Uniwersytetu III Wieku.

Rekrutacja na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 trwa do 5 lutego. Zajęcia rozpoczną się 20 lutego i potrwają do końca czerwca.

W czasie jednego semestru uczestnicy zdobędą i pogłębią wiedzę z zakresu sztuki oraz rozwiną kreatywne myślenie. Nową wiedzę i doświadczenie wykorzystają później we własnej twórczości.

Stałe zajęcia AKS będą obejmowały malarstwo, rysunek, tkaninę i ilustrację w liczbie ok. 60 godzin lekcyjnych. Podczas poszczególnych zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z danych dziedzin.

Program zajęć jest odpowiedni dla osób początkujących, jak również posiadających już doświadczenie w dziedzinie sztuk plastycznych.

Seniorzy, oprócz zajęć w profesjonalnych pracowniach twórczych, będą mogli poczuć codzienną atmosferę studencką - ze względu na to, że zajęcia odbywać się będą równolegle do zajęć dziennych, od poniedziałku do środy w godzinach porannych - zapowiada rzecznik Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi - Agata Dawidowicz. Planowany jest również plener wyjazdowy oraz wystawa podsumowująca semestr letni, który zakończy się wraz z czerwcem.

Istotnym aspektem Akademii Kreatywnego Seniora jest systematyczna praca w relacji uczeń-mistrz, która przebiega w sposób indywidualny, z odpowiednim czasem na korekty i wymianę myśli.