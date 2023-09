600 łodzian ma niepowtarzalną okazję oglądać na własne oczy "podziemną łódzką katedrę", czyli zbiorniki wody na Stokach. Szczyt ówczesnej inżynierii to ogromne pomieszczenie pod ziemią wybudowane z czerwonej cegły, która tworzy sklepienia i dno łudząco przypominające gotycką katedrę.

Zbiorniki wody na Stokach w Łodzi - "podziemna katedra" projektu inż. Lindley'a / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Z okazji 600. urodzin Łodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji zdecydował się udostępnić zbiorniki wody na Stokach 600 łodzianom. Zainteresowanie odbiorem limitowanych zaproszeń było ogromne.

Ludzie czekali po kilka godzin, a czasem okazywało się, że limit na dany dzień był wyczerpany. Osoby, którym nie udało się zdobyć wejściówki, było niezadowolonych i rozczarowanych.

Zwiedzanie podziemnych zbiorników odbywa się od dziś (22 września) do poniedziałku (25 września) w małych grupach o różnych godzinach. Łodzianie byli zachwyceni architekturą i precyzją ówczesnych budowniczych.

Pięknie to wygląda; czysty gotyk - mówi jeden ze zwiedzających. Z której strony by pani nie stanęła, to światło inaczej działa na te wszystkie kolumny - zauważa łodzianka. Niezapomniane przeżycie, bo człowiek tu już więcej nie wejdzie i do tej pory nie miał takiej możliwości - dodaje.

Zbiorniki wody na Stokach w Łodzi opróżniane są co jakiś czas, aby wykonać prace konserwacyjne. Wtedy właśnie jest szansa na zwiedzanie. Zawsze liczba wpuszczanych osób jest mocno ograniczona ze względów bezpieczeństwa.