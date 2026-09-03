3-latka na parapecie, a matka pijana. Szybka reakcja sąsiadów uratowała dziecko

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z mieszkań przy ulicy Królewskiej w Kutnie. Dzięki czujności sąsiadów i błyskawicznej interwencji służb, udało się zapobiec tragedii – 3-letnie dziecko znajdowało się na parapecie okna, podczas gdy jego matka i jej partner byli pod wpływem alkoholu.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj, tuż po godzinie 8.00 rano. Zaniepokojeni mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Królewskiej w Kutnie (Łódzkie) zauważyli małe dziecko na parapecie okna na pierwszym piętrze i natychmiast powiadomili służby.

Na miejsce skierowano patrol policji, strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego.

Drzwi zamknięte, dziecko w niebezpieczeństwie

Sytuacja była poważna – nikt z mieszkania nie otwierał drzwi. Służby robiły wszystko, by jak najszybciej dotrzeć do 3-latki.

Po wejściu do środka okazało się, że w mieszkaniu przebywała 40-letnia matka dziewczynki oraz jej 45-letni partner. Oboje byli nietrzeźwi – matka miała blisko promil alkoholu w organizmie, a jej partner prawie dwa promile.

Sąd rodzinny przejmują opiekę

Para została zatrzymana. O sprawie poinformowano Sąd Rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach dziewczynki.

Po wytrzeźwieniu matka może usłyszeć poważny zarzut - narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

