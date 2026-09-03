3-latka na parapecie, a matka pijana. Szybka reakcja sąsiadów uratowała dziecko

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj, tuż po godzinie 8.00 rano. Zaniepokojeni mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Królewskiej w Kutnie (Łódzkie) zauważyli małe dziecko na parapecie okna na pierwszym piętrze i natychmiast powiadomili służby.
Na miejsce skierowano patrol policji, strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego.
Drzwi zamknięte, dziecko w niebezpieczeństwie
Sytuacja była poważna – nikt z mieszkania nie otwierał drzwi. Służby robiły wszystko, by jak najszybciej dotrzeć do 3-latki.
Po wejściu do środka okazało się, że w mieszkaniu przebywała 40-letnia matka dziewczynki oraz jej 45-letni partner. Oboje byli nietrzeźwi – matka miała blisko promil alkoholu w organizmie, a jej partner prawie dwa promile.
Sąd rodzinny przejmują opiekę
Para została zatrzymana. O sprawie poinformowano Sąd Rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach dziewczynki.
Po wytrzeźwieniu matka może usłyszeć poważny zarzut - narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.