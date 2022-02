209 przekroczeń prędkości, 229 mandatów i odebrane 26 dowody rejestracyjne i 4 prawa jazdy - to efekt pracy policjantów na drogach w Łodzi w czasie sobotniej akcji "Pirat". Wyeliminowano również z ruchu trzech nietrzeźwych kierowców.

/ RMF FM

Jak wyjaśniła rzeczniczka łódzkiej policji mł. insp. Joanna Kącka, działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą "Pirat" to cykliczna akcja policjantów drogówki koordynowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ma ona na celu zdyscyplinowanie kierujących, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.



Piraci drogowi stanowią największe zagrożenie bezpieczeństwa na ulicach Łodzi, a przekraczanie prędkości jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Dlatego do służby przy tego typu akcjach zawsze kierujemy większą liczbę funkcjonariuszy ruchu drogowego, w tym policjantów grupy SPEED. W sobotę zorganizowano ją na drogach Łodzi - wyjaśniła mł. insp. Kącka.



Tego dnia służbę pełniło kilkudziesięciu funkcjonariuszy w zorganizowanych punktach pomiarów prędkości oraz w pojazdach wyposażonych w wideorejestratory. Kontrole prowadzone były w miejscach i na odcinkach dróg, gdzie występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadzono w sumie 278 kontroli drogowych. Ich efektem było zarejestrowanie 317 wykroczeń, w tym 209 przekroczeń prędkości.



Sprawcy zostali ukarani 229 mandatami karnymi na łączna kwotę 72,5 tys. zł. W 76 przypadkach funkcjonariusze zastosowali pouczenie, a w 12 sprawa zostanie skierowana z wnioskiem o ukaranie do sądu. Z ruchu wyeliminowano 3 nietrzeźwych kierujących. Zatrzymano 4 prawa jazdy i 26 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny lub brak aktualnych badań - przekazała mł. insp. Kącka.

Przypomniała, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia br. taryfikatorem kierowcy muszą liczyć się z mandatem w wysokości 50 zł za przekroczenie prędkości do 10 km/h, 200 zł - do 20 km/h, 400 zł - do 30 km/h, 800 zł - do 40 km/h, 1000 zł - do 50 km/h, 1500 zł - do 60 km/h, 2000 zł - do 70 km/h oraz 2500 zł za przekroczenie prędkości od 71 km/h.



Dodatkowo, przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy.