Szlachetna Paczka wciąż szuka 4700 wolontariuszy. A to ostatnie chwile by do nich dołączyć, ponieważ lista zgłoszeń zostanie zamknięta wraz z końcem tygodnia. Najwięcej wolontariuszy Szlachetnej Paczki brakuje w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i małopolskim.

/ Leszek Szymański / PAP

Codziennie spotykamy takie osoby, które widać, że bez pomocy drugiego człowieka nie dadzą rady. Jest też wiele takich osób, które nie chcą tego pokazać i jeżeli Ty nie zainteresujesz się, co u nich słychać i jak się mają, to nie uda się do nich dotrzeć - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA odpowiedzialnego za organizację Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Cały czas potrzebujemy ponad 4 tys. wolontariuszy. To są osoby, które lada moment będą odwiedzać rodziny. Każdy z wolontariuszy to szansa na pomoc przynajmniej trzem rodzinom. Dlatego, zależy nam na każdym zgłoszeniu - zauważa Agnieszka Grzechnik, dyrektorka operacyjna Szlachetnej Paczki.

Agnieszka Grzechnik, dyrektorka operacyjna Szlachetnej Paczki Jacek Skóra / RMF FM

Absolutnie warto być wolontariuszem. Sama nie mogę się doczekać tegorocznego odwiedzania rodzin, bo to piękna przygoda, jak i "Weekendu cudów". Wtedy mimo, że jesteśmy niezwykle zmęczeni, napływ emocji wystarcza na cały rok - podkreśla Joanna Mazur, wolontariusza Szlachetnej Paczki.

Joanna Mazur, wolontariuszka Szlachetnej Paczki Jacek Skóra / RMF FM

To musi być ktoś, kto lubi ludzi, lubi angażować się w pomoc i nie potrafi przejść obojętnie, ma w w sobie trochę empatii i odrobinę wolnego czasu. Wystarczy otwartość na ludzi i chęć pomocy - wylicza Ewa Tryjańska ze Szlachetnej Paczki.

Ewa Tryjańska ze Szlachetnej Paczki Jacek Skóra / RMF FM

Każdy nowy wolontariusz to szansa dla trzech kolejnych rodzin czy dziecka

1,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a to co 24 człowiek w naszym kraju. Badania PISA pokazują z kolei, że co piąty nastolatek w polskiej szkole, czuje osamotnienie, co trzeci nie ma wiary w siebie. To pokazuje jak ważne jest kształtowanie pewności siebie u dzieci jeszcze wcześniej, od najmłodszych lat.

To od liczby wolontariuszy zależy, jaka będzie skala pomocy rodzinom i dzieciom w nadchodzących edycjach obu programów. Każdy nowy wolontariusz Szlachetnej Paczki,to szansa na realną zmianę w życiu dla trzech rodzin w potrzebie. Każdy nowy chętny do wolontariatu w Akademii Przyszłości może zmienić świat kolejnego dziecka, które mierzy się z niskim poczuciem własnej wartości.