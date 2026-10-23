Znęcali się nad 20-miesięczną dziewczynką. Prokuratura chce skazania bez rozprawy

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Prokuratura skierowała do sądu w Nowym Sączu wniosek o skazanie bez rozprawy 22-letniej kobiety i jej 19-letniego partnera oskarżonych o znęcanie się nad 20-miesięczną dziewczynką. Oskarżeni „wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze”.

Złamane żebro i ręka. Dramat małej dziewczynki

Dziewczynka trafiła do szpitala w Nowym Sączu 11 stycznia br. z poważnymi obrażeniami, w tym krwiakami przymózgowymi, złamaniem żebra i ręki oraz licznymi zasinieniami na całym ciele. Po interwencji personelu medycznego dziecko przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie było hospitalizowane.

„Oskarżeni początkowo nie przyznawali się do zarzuconych im przestępstw, jednak na końcowym etapie przyznali się i złożyli wyjaśnienia, w których wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze” – poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy

Jak przekazała rzeczniczka, zgromadzony materiał dowodowy, obejmujący m.in. zeznania świadków i opinie biegłych, pozwolił na przedstawienie zarzutów matce dziecka i jej partnerowi. 19-letni mężczyzna odpowiada także za spowodowanie u dziecka obrażeń oraz udzielanie partnerce substancji psychotropowych.

Prokurator skierował do sądu wniosek o skazanie oskarżonych bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie uzgodnionych kar. Prokuratura nie podała, o jaką karę wnioskuje. Oboje oskarżeni pozostają tymczasowo aresztowani.