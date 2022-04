Do pięciu lat więzienia grozi 49-latkowi z gminy Chełmek, który od roku dopuszczał się psychicznego i fizycznego znęcania nad ojcem i groził siostrze. Mężczyzna po kolejnej awanturze został zatrzymany, a sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu.

W chwili zatrzymania mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. W jego łóżku, pod poduszką, policjanci znaleźli siekierę i nóż.

Kryminalni zebrali dowody świadczące o tym, że mężczyzna od roku będąc pod wpływem alkoholu znęcał się fizycznie i psychicznie nad ojcem i groził niemieszkającej z nimi siostrze. Mężczyzna rozbił siekierą szyby w dwóch oknach domu - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Po doprowadzeniu do prokuratury mężczyzna usłyszał zarzuty. Za znęcanie nad rodziną grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują, by nie być obojętnym wobec przemocy. Podkreślają, że kiedy przemoc zostaje ujawniona bardzo często sprawca, obawiając się konsekwencji karnych, zmienia swoje postępowanie. Apelują do świadków przemocy. Z kolei sprawcy przemocy mogą skorzystać z terapii, m. in. w Powiatowych Ośrodkach Interwencji Kryzysowej lub w ośrodkach terapeutycznych.