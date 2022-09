W poniedziałek 12 września wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Ujastek Mogilski, tuż przed włączeniem do istniejącego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Krakowa (S7). Zmiana związana jest z budową drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma i dotyczy ruchu prowadzonego od strony Krakowa w kierunku obwodnicy autostradowej A4.

/ GDDKiA Kraków / Materiały prasowe

Na ok. 170-metrowym odcinku ul. Ujastek Mogilski samochody będą się poruszać po płytach betonowych. Obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Ruch pieszych będzie się odbywał tak jak do tej pory.

Jak przekazała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Iwona Mikrut, zmiana na tym odcinku, dotyczy ruchu prowadzonego od strony miasta w kierunku obwodnicy autostradowej A4.

Powodem zmian w organizacji ruchu jest budowa jezdni zachodniej drogi S7 na łączeniu z jej istniejącym odcinkiem.

W pierwszej kolejności usunięta zostanie wyspa dzieląca pasy ruchu i zdemontowane bariery energochłonne. Następnie w miejscu wyspy ułożona będzie nawierzchnia bitumiczna.

Taka tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała będzie ok. 2 miesięcy.