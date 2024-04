Pierwsza tak wszechstronna w Europie, wyjątkowa pod każdym względem – tak twórcy opisują ekspozycję "Złote runo – sztuka Gruzji" w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na wystawie, którą można oglądać od czwartku, jest m.in. złoto z historycznej Kolchidy.

/ Józef Polewka / RMF FM

Wyjątkowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od czwartku zwiedzający będą mogli podziwiać 729 obiektów, z których większość nigdy dotąd nie opuszczała Gruzji. Są to m.in. naczynia, rzeźby, rękodzieło, biżuteria, malarstwo, rękopisy.

Wystawa nosi tytuł "Złote runo – sztuka Gruzji". Najstarsze artefakty mają ponad 7 tys. lat, powstały u zarania cywilizacji.

To wystawa wyjątkowa pod każdym względem. Prezentuje arcydzieła sztuki gruzińskiej od czasów neolitu przez starożytność po modernizm lat 20., 30. XX wieku. Ta wystawa pokazuje po raz pierwszy na taką skalę zarówno sztukę gruzińską jak również jej znaczenie dla kultury europejskiej. (…) Ale i, co istotne, pokazuje udział polskich artystów w tworzeniu sztuki gruzińskiej od końca XIX wieku i w wieku XX. Jest to również opowieść o naszych historycznych i bardzo bliskich związkach z Gruzją, krajem, który jest geograficznie od nas oddalony, ale kulturo jest nam niezwykle bliski, a historyczne nasze związki są bardzo ścisłe – powiedział dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Andrzej Szczerski.

Na wystawie są zbiory głównie z placówek gruzińskich, m.in. Państwowego Muzeum w Kutaisi, Muzeum - Pałac Dadianich w Zugdidi, Muzeum Archeologiczne w Batumi i szeregu instytucji z Tbilisi.

Do Krakowa przyjechały także dzieła z Luwru, Muzeum Brytyjskiego, z Berlina.

Wystawę można zwiedzać do 15 września.