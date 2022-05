Coraz częściej dochodzi do tzw. wybrzuszania się szyn tramwajowych na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie. Stan torowiska wymaga remontu. Ten był zaplanowany już dawno, nie doszedł jednak do skutku, urzędnicy wciąż czekają na finansowanie. Obie ulice mają zostać gruntowanie przebudowane.

Rzeczywiście Kościuszki i Zwierzyniecka są ulicami mocno wysłużonymi, które wymagają przebudowy i wszystko, co teraz robimy jest w ramach bieżącego utrzymania. To są prace przejściowe, które mają nam umożliwić zachowanie ruchu tramwajowego do momentu przebudowy - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

ZDM: Królewska "wskoczyła" na miejsce Kościuszki i Zwierzynieckiej

Jak dodaje, "te ulice miały być dawno przebudowane jako jedne z pierwszych posiadające torowisko tramwajowe, jeszcze przed Królewską i Krakowską".

Natomiast, gdy zaczęły się prace projektowe, firma, która przygotowywała projekt zbankrutowała. W efekcie wszystko trzeba było zacząć od początku. I wtedy na miejsce Kościuszki i Zwierzynieckiej "wskoczyła" Królewska. Okazało się, że ze względów proceduralnych przygotowanie projektów było bardzo trudne. Ostatecznie po wielu problemach formalnych udało się uzyskać dokumentację projektową. Niestety na razie tego zadania nie ma w budżecie, choć czynimy cały czas starania, by ta inwestycja znalazła się w budżecie. Jesteśmy w stanie ogłosić przetarg na wykonacie w sumie od ręki - wyjaśnia przedstawiciel ZDM.

Michał Pyclik zaznaczył, iż ZDM wie, "że są prowadzone prace, by ta pozycja znalazła się w budżecie".

Kiedy remont na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej?

Cytat W ciągu kilku tygodni powinniśmy wiedzieć, czy inwestycja będzie teraz finansowania. Wciąż istnieje możliwość, że prace będą i modernizacja przynamniej ulicy Kościuszki jest możliwa do końca przyszłego roku - mówi Pyclik.

Możliwe, że finansowanie będzie pochodzić z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje w ramach organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Kolejnym problemem są także ceny materiałów budowlanych - trudno jest zakładać nawet średnie ceny inwestycji z powodu galopujących cen materiałów budowlanych.

Ulica Zwierzyniecka Ulica Kościuszki oraz pętla tramwajowa w Salwatorze ma zostać całkowicie przebudowana. Wymienione mają być szyny, jezdnie, chodniki. Ten ciąg komunikacyjny miałby zostać oddany w nowym standardzie. Nie będzie to jednak przebudowa taka jak ulicy Krakowskiej, gdzie zupełnie zmieniono wygląd, tory jezdni, ślad chodników i linii tramwajowych, ale remont podobny do tego na ulicy Królewskiej.