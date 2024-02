Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności zbrodni w Zimnodole pod Olkuszem. W jednym z domów znaleziono okaleczone zwłoki 55-letniego mężczyzny. Zatrzymano kobietę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na miejscu wciąż pracują śledczy i policyjni technicy, którzy zbierają ślady i dowody. Przeprowadzono sekcję zwłok, prokuratura czeka na jej wyniki.

Zatrzymana to była żona mężczyzny.

Dziś i jutro zaplanowano czynności z jej udziałem - powiedziała RMF24 prokurator rejonowa w Olkuszu Krystyna Durałek. Jesteśmy na wstępnym etapie postępowania w sprawie zbeszczeszczenia zwłok, nieudzielania pomocy i spowodowania uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią - dodała.

Postępowanie prowadzone jest pod kątem art. 156 kodeksu karnego. Mówi on o spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Grozi za to kara od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia.