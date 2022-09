Zarzut spowodowania wypadku na autostradzie A4, w wyniku którego zginął strażak OSP w Balicach, a jego żona strażaczka została ciężko ranna, postawiła krakowska prokuratura 21-letniemu kierowcy z Węgier. Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na dwa miesiące.

Prokuratura okręgowa w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Jak przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, zastosowany areszt na dwa miesiące zostanie uchylony pod warunkiem wpłaty kwoty określonej przez sąd.

Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, na autostradzie A4 w rejonie Balic. Po kolizji samochodu osobowego z łosiem do zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu i zwierzęcia znajdujących się na pasie awaryjnym skierowane zostały trzy załogi straży pożarnej z PSP JRG Kraków, OSP Balice i OSP Morawica. Jako pierwsi dotarli strażacy z OSP Balice. Troje strażaków przeszło przez bariery na pas awaryjny na kierunku Katowice - Kraków, gdzie rozpoczęli zabezpieczanie miejsca zdarzenia oraz udzielili pomocy osobie poszkodowanej.

Od strony Katowic prawym pasem ruchu nadjechał samochód, którego kierujący - widząc zdarzenie - zatrzymał się. Ale w niego uderzył inny kierowca, 21-letni Węgier. Po zderzeniu samochód ten zjechał na pas awaryjny, gdzie najechał na strażaków z OSP Balice. Jeden druh, 38-latek, poniósł śmierć na miejscu wypadku. Jego żona, również uczestnicząca w akcji jako strażak OSP Balice, odniosła poważne obrażenia i została zabrana do jednego z krakowskich szpitali. Trzeci strażak został zaopatrzony w szpitalu i wypisany do domu.

W czwartek wojewoda małopolski Łukasz Kmita poinformował, że premier Mateusz Morawiecki - na jego wniosek - przyznał rentę specjalną dla czworga dzieci strażaka zmarłego podczas pełnienia służby. Comiesięczną rentę specjalną dzieci będą otrzymywać od 1 października 2022 r. do czasu kontynuowania nauki w szkole, do osiągnięcia 25. roku życia. Renta będzie wypłacana niezależnie od innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Kmita wystąpił także do prezydenta RP Andrzeja Dudy o nadanie druhowi Andrzejowi pośmiertnie Złotego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

We wtorek o godz. 18 w całym kraju strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych uruchomili sygnały dźwiękowe i świetlne, aby w ten sposób oddać hołd druhowi Andrzejowi.

Zmarły strażak na co dzień był listonoszem. Pomoc dla jego rodziny uruchomiła także Poczta Polska. Środki na wsparcie rodziny druha można wpłacać na numer konta Fundacji "Pocztowy Dar": 09 1320 1104 3014 4239 2000 0006 z dopiskiem "pomoc dla dzieci pocztowego Strażaka".

Wojewoda małopolski wystąpił także do Stalexportu - administratora autostrady - o pilne odniesienie się do okoliczności, które przyczyniły się do wypadku, tzn. wtargnięcia na jezdnię dużego, dzikiego zwierzęcia.

Pogrzeb ochotnika odbędzie się w piątek, o godz. 11, w kościele parafialnym w Balicach. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Morawicy. W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział przedstawiciele wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, a także kierownictwo Komendy Głównej PSP.