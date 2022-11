23 listopada powinny być znane pełne wyniki badań geofizycznych przeprowadzonych na cmentarzu w Trzebini, gdzie 20 września zapadła się ziemia. Spółka Restrukturyzacji Kopalń wdrożyła procedurę odszkodowawczą.

Zapadlisko w Trzebini /zdjęcie archiwalne/ / Jacek Skóra / RMF24

Jak ustalił nasz reporter Marek Wiosło w przyszłym tygodniu mają być znane pełne wyniki badań. Chodzi o badania geofizyczne z wykorzystaniem radaru oraz analizy w odwiertów.

Mają one odpowiedzieć na pytania o stabilność gruntu w okolicy ulicy Jana Pawła II i o to, czy może dochodzić do kolejnych zapadlisk.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń uruchomiła też procedurę odszkodowawczą dla bliskich osób, których groby uległy zniszczeniu wskutek zapadliska. Spółka proponuje odbudowę nagrobka albo wypłatę pieniędzy.

Wzór wniosku "Zgłoszenia powstałej szkody" można pobrać ze strony Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Znajdziesz go tutaj.

Ziemia na cmentarzu w Trzebini zapadła się 20 września. Dziura miała głębokość 10 metrów i średnicę ok. 20 metrów. Lej pochłonął 61 ciał zmarłych z 40 grobów. Po tym zdarzeniu nekropolia została zamknięta do odwołania. Zgodnie z opinią ekspertów Spółki Restrukturyzacji Kopalń, nie było możliwe przeprowadzenie na terenie cmentarza ekshumacji, dlatego zapadlisko zostało zasypane.