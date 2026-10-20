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Wykolejenie tramwaju w Krakowie. Ogromne utrudnienia dla pasażerów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (07:47)

Poranny chaos komunikacyjny w Krakowie. Przed godz. 7.00 doszło do wykolejenia tramwaju w Łagiewnikach, co spowodowało wstrzymanie ruchu tramwajowego w kierunku Borku Fałęckiego. Pasażerowie muszą przygotować się na poważne utrudnienia i zmiany tras kilku linii.

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Wykolejenie tramwaju w Krakowie. Ogromne utrudnienia dla pasażerów
Fot. Kamil Popiela/krakow.pl /materiały udostępnione

Tuż po godzinie 6:45 w krakowskich Łagiewnikach na odcinku w stronę Borku Fałęckiego wykoleił się tramwaj. Ruch tramwajowy w tym kierunku został wstrzymany. 

W wyniku tego zdarzenia wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów.

Jak informuje MPK, tramwaje linii 22 i 78 zawracają w Łagiewnikach. 

Z kolei linia 11 została skierowana na trasę objazdową przez Rondo Matecznego, Koronę i Podgórze SKA. 

Pasażerowie muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu oraz koniecznością przesiadek.

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Komunikacja zastępcza

Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Łagiewniki – Borek Fałęcki. 

Przejazd dla samochodów z ul. Brożka w stronę ul. Tischnera i ul. Zakopiańskiej jest niemożliwy. Zalecany objazd prowadzi przez ulice: Kapelanka – Monte Casino.
 

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują na miejscu, by jak najszybciej przywrócić normalny ruch tramwajowy. 
 

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Źródło: RMF24
Tagi: wykolejenie tramwaju

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