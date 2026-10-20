Wykolejenie tramwaju w Krakowie. Ogromne utrudnienia dla pasażerów

Tuż po godzinie 6:45 w krakowskich Łagiewnikach na odcinku w stronę Borku Fałęckiego wykoleił się tramwaj. Ruch tramwajowy w tym kierunku został wstrzymany.
W wyniku tego zdarzenia wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów.
Jak informuje MPK, tramwaje linii 22 i 78 zawracają w Łagiewnikach.
Z kolei linia 11 została skierowana na trasę objazdową przez Rondo Matecznego, Koronę i Podgórze SKA.
Pasażerowie muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu oraz koniecznością przesiadek.
Komunikacja zastępcza
Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Łagiewniki – Borek Fałęcki.
Przejazd dla samochodów z ul. Brożka w stronę ul. Tischnera i ul. Zakopiańskiej jest niemożliwy. Zalecany objazd prowadzi przez ulice: Kapelanka – Monte Casino.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują na miejscu, by jak najszybciej przywrócić normalny ruch tramwajowy.