Wrota mają chronić przed powodzią osiedle przy Porcie Płaszów na zakolu Wisły oraz infrastrukturę krytyczną przy Porcie Kujawy: m.in. spalarnię odpadów oraz składowiska odpadów huty przy ul. Dymarek. Wrota, około 4:30 w poniedziałek przyjechały do nas z Krapkowic.

Był to transport wielkogabarytowy z firmy POM Krapkowice, który w trasę do Krakowa wyjechał w piątek.

Wrota jechały w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę i dzisiaj około 4:30 dojechały do nas do Krakowa, tak żebyśmy mogli rozpocząć kolejny etap tej inwestycji, czyli montaż i zapewnienie funkcjonowania tego elementu ochrony przeciwpowodziowej – przyznaje Radosław Radoń Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ( Wody Polskie ).

W Porcie Płaszów wrota będą chronić okoliczne blokowiska, w porcie Kujawy rejon w pobliżu spalarni odpadów i rejony koło huty.

Wymiary jednego skrzydła wrót, które będą montowane w porcie Płaszów mają ponad 6 m szerokości i ponad 11 m wysokości, a ciężar jednego skrzydła to ponad 15 ton.

W porcie Kujawy, ciężar jednego skrzydła wrót wynosi ponad 10 ton, a jego wymiary to przeszło 6 m szerokości i 7 m wysokości. Ciężar całkowity elementów stalowych dwóch bram wynosi prawie 80 ton.

Wrota w Porcie Płaszów zostaną zamontowane do końca grudnia, w Porcie Kujawy, wiosną przyszłego roku.

To będą automatyczne wrota. Sygnał będzie szedł tutaj do stopnia wodnego. W przypadku, kiedy woda będzie się podnosić one będą się automatycznie domykać, pompy będą automatycznie wypompowywać wodę, aby poziomy wód się wyrównywały, a następnie po obniżeniu wody będą się otwierać – wyjaśnia Bartosz Zimek z firmy Skanska, manager projektu odpowiedzialny za kontrakt.

Co gdy system zawiedzie? Są zamknięcia remontowe, natomiast tutaj cała konstrukcja bramy jest taka, że ona nie powinna zawieść - dodaje.

W sumie Wody Polskie realizują inwestycje przeciwpowodziowe w Krakowie za prawie 300 mln zł. Mowa o modernizacji wałów, 4 zbiornikach mających ochronić Bieżanów przed zalaniem i pompowni chroniącej osiedle Lesisko.