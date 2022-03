Od dziś obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, mogą składać wnioski o wydanie numeru PESEL. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita apeluje: rozłożymy to w czasie, nie ruszajmy gremialnie w pierwszym dniu do urzędów, zwłaszcza w dużych miastach.

/ Małopolski Urząd Wojewódzki / Punkt obsługi uchodźców został uruchomiony w Tauron Arenie Kraków. W jednym miejscu obywatele Ukrainy mogą uzyskać PESEL, załatwić formalności związane z należnymi im świadczeniami, poznać oferty pracy i zdobyć informacje o ofercie edukacyjnej dla dzieci. Uchodźcy będą przyjmowani od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 20.00, a będzie ich obsługiwać kilkudziesięciu urzędników, oddelegowanych przez Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski i Małopolski Urząd Wojewódzki. W hali można bezpłatnie wykonać zdjęcie do dokumentów. W środę rano, jeszcze przed otwarciem punktu, przed Tauron Areną stała spora kolejka zainteresowanych. Dziś udało się uruchomić osiem stanowisk. Szacujemy, że obsłużymy 250 osób - mówiła RMF24 rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek. Dodała, że oprócz urzędników w Tauron Arenie są tłumacze oraz ukraińscy wolontariusze, którzy pomagają w komunikacji. Wojewoda Łukasz Kmita przypomniał w swoim apelu, że termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na udzielenie wsparcia. Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski - podkreślił Kmita. Dodał, że o nadanie numeru PESEL można wystąpić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy i zachęca do korzystania nie tylko z punktu w Krakowie, ale także z innych lokalizacji, gdzie kolejki mogą być mniejsze. Zobacz również: Rusza Cracow Fashion Week

​W Tauron Arenie Kraków od środy punkt obsługi Ukraińców

Śmiertelny wypadek na A4. Dachował samochód, którym podróżowali Ukraińcy

Orlean ugości uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do Krakowa Opracowanie: Małgorzata Wosion