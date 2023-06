Zarzuty dokonania 41 kradzieży z włamaniem do urządzeń płatniczych na samoobsługowych myjniach samochodowych usłyszał 34-latek z powiatu krakowskiego. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku już kilka miesięcy temu, ale policjanci zbierali dowody jego przestępczej działalności. Właściciele myjni oszacowali straty na ponad 100 tys. zł.

Mężczyzna włamujący się do automatu / Policja

Od sierpnia do grudnia 2022 roku na terenie powiatu krakowskiego odnotowano liczne kradzieże z włamaniem do automatów na samoobsługowych myjniach w powiatach krakowskim i chrzanowskim.

Po żmudnym dochodzenia, kryminalni wpadli na trop sprawcy i zatrzymali go w grudniu, gdy liczył pieniądze skradzione wcześniej z myjni w gminie Czernichów.

W toku dalszego dochodzenia ustalono pełen zakres i dowody przestępczej działalności podejrzanego - podkreśla kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Mężczyzna usłyszał zarzuty w sumie 41 kradzieży z włamaniem. Akta sprawy trafiły do prokuratury, która w ostatnich dniach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-latkowi. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.