"Kraków-wow. Legendy, magia i tajemnice średniowiecznego miasta" - to nazwa projektu udostępnionego przez Google Arts & Culture polegającego na wirtualnym zwiedzaniu atrakcji turystycznych Krakowa. W kolekcji obejmującej zbiory 13 krakowskich instytucji kultury znalazło się w sumie 50 wystaw i 2 tysiące eksponatów.

Bezcenna kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu i nieoczywiste oblicze Smoka wawelskiego trafiły do Google Arts & Culture / Zamek Królewski na Wawelu /

Wirtualne zwiedzanie Krakowa możliwe jest na stronie internetowej artsandculture.google.com/project/krakow.

Jednym z miejsc, które można zdalnie zwiedzić jest Zamek Królewski na Wawelu. Dzięki Street View można wybrać się na wirtualny spacer po Prywatnych Apartamentach i Reprezentacyjnych Komnatach Królewskich na Zamku, a także zajrzeć do Smoczej Jamy. Jak informuje rzecznik prasowy Muzeum Urszula Wolak-Dudek, "na potrzeby projektu Google nasi specjaliści przygotowali bowiem nieoczywistą opowieść o Smoku zilustrowaną zaska­ku­ją­cy­mi materiałami audiowizualnymi".

W wirtualnym projekcie "Kraków-wow" można znaleźć 145 obiektów pochodzących z wawelskiej kolekcji, wyselekcjonowanych przez kustoszy, a także odbędziemy rekreacyjny spacer po wzgórzu.

Znakiem szczególnym projektu prezentującego w Google Arts & Culture wawelskie skarby stał się oczywiście Smok. Jak się okazało, to najbardziej ikoniczny znak Krakowa - słowo klucz, jedno z najczęściej wyszukiwanych w Google przez internautów w kontekście miasta. To nas wcale nie dziwi, dlatego postanowiliśmy przygotować dla odbiorców wirtualnego muzeum Google coś naprawdę specjalnego - nieoczywistą opowieść o Smoku wawelskim, który stał się przedmiotem wnikliwych archeologiczno-antropologicznych badań Magdy Młodawskiej i prof. Michała Kuziaka. Ta historia budzi emocje i zaskoczy niejednego zwiedzającego, który trafi do Smoczej Jamy na Wawelu za sprawą Google Arts & Culture - mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wirtualna kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu została również wzbogacona o wystawy poświęcone wybranym arcydziełom z wawelskiej kolekcji: zegarowi toruńskiego wykonanemu przez Lorenza Wolbrechta, a także zaginionemu w trakcie II wojny światowej obrazowi Leona Wyczółkowskiego, który w 2021 roku powróciło na Wawel.